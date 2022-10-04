高庚杓運用很多在部隊中的經驗來演出南韓軍人。（采昌提供）

韓國搞笑片《樂透大作戰》自上週五上映以來，3天就累積近400萬票房，榮登台灣今年的南韓喜劇電影票房冠軍。導演朴奎泰大讚高庚杓與李伊庚的卓越演技，為電影口碑立下汗馬功勞，尤其「雙庚」在片中互屬南北韓不同陣營，為了取得57億高額頭彩獎金，必須成為「人質」互換南北身份，更因為要融入對方生活環境，讓南韓士兵高庚杓大背北韓新年祝賀詞，北韓士兵李伊庚惡補南韓流行語，因此鬧出不少笑話。

《樂透大作戰》是導演朴奎泰繼2007年《飛吧！水班長》之後，睽違15年再度執導的喜劇之作。只見他寶刀未老，呈現出讓人爆笑不已的精采喜劇，他更透露：「因為太好奇觀眾們的反應，所以經常去住家附近的電影院觀察，還好許多觀眾都笑了。不僅是家庭，就連小學生都喜歡，真是讓我鬆了一口氣。」他並表示喜劇電影的「演技」非常重要：「因為是南北韓雙方軍隊，所以應該要有適合各自的角色，於是把重點放在這上面。最先選中的演員是李伊庚，接着高庚杓也決定演出。」

在電視劇《加油吧威基基》有亮眼表現的李伊庚，這回飾演撿到頭彩的北韓軍人「容浩」。演出過程中發揮了許多想像力，「因為沒去過北韓，也不知道什麼時候會去，不過從頭彩金額來看，我認為角色為了家人，對這筆錢有很大的迫切感。而他在片中的南韓部隊餐廳吃飯時，也覺得不曾見過那樣的山珍海味，所以演出時，對北韓的形象發揮了許多想像力。」被問到他如果真的中了57億韓元（約1.4億元台幣）的頭彩，打算做什麼時，李伊庚也務實地笑說：「會直接存進戶頭裡，然後放在心裡，作為保險與安慰，因此也會變得更踏實與開心。」

而他近日也成為綜藝節目《玩什麼好呢？》的固定班底，最新一集中，劉在錫到他家拍攝，問及中秋連假怎麼度過時，李伊庚表示「就是繼續工作」，並稱「工作有什麼好累的，貧窮才更累」，立刻被劉反問「你家不是很有錢嗎」，李便回：「（那件事最近）又重新被拿出來討論，父親曾待過LG化學沒錯，但他也是領月薪的老闆，跟我的人生不一樣。」接著劉又問「爸爸應該也會給你一些支援吧」，李也強調自己不靠爸，「爸爸連我搬家搬到哪都不知道」，父親更告誡他要對自己的人生負責。

高庚杓則表示自己2020年才退伍，所以從軍經驗在拍攝時依舊歷歷在目，「像是我在片中看彩券開獎節目時的姿態，我對那些部分都還很熟悉，也因此利用這些微小細節，試圖成為演出的有趣要素。」更透露退伍之後，自己的生活也產生轉變：「以前都會賴床，但現在只要聽到鬧鐘或開燈就會馬上醒來。即使醒了，也因為不是在軍隊，所以鬆了一口氣，並幸福地開啟了嶄新的一天。又或是在軍隊裡，連上廁所也要報備，電話打不通，也無法跟朋友連絡，幾乎沒什麼自由。不過退伍後的一切，都是我的自由，看著窗外，迎接溫暖的陽光，面對人們的一切都很幸福。」