YouTuber奎丁(Zamy／王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁、不做作風格在IG有68萬人追蹤，YouTuber內容時常以實驗等內容為主；近日她在社群平台曬出一組只穿運動內衣的辣照，傲人身材讓網友看了全暴動。

奎丁身穿灰色運動內衣，下半身是黑色緊身褲，胸前傲人曲線全被看光，深邃事業線超明顯；另一張照片她側身面對鏡頭，曬出超巨弧型曲線，好身材讓網友看到鼻血直流，她甜喊：「你們是不是忘記我了，我現在正在頂樓拍照喔，警告你們，不要讓我拍不下去，快去看啦」。

貼文獲6.2萬人按讚，火辣造型讓網友激動回應：「久違的辣丁」、「丁姐瘦身成功了 戀愛了」、「這是粉絲福利吧」、「是奎丁女神」、「尖叫聲」、「好暈」，連世新女神黃琳都回：「我沒了」。

奎丁身穿碎花洋裝。（圖／奎丁Instagram）

奎丁今（4）日曬出身穿碎花洋裝的照片，語氣有些無奈的表示：「聽說男生都看不懂碎花洋裝，可是我覺得很好看啊⋯你們有什麼疑問嗎？」她微露白皙香肩，一頭長髮披肩，站姿非常有氣質，不料下一刻她雙腳搭在椅子扶手上，裙襬往下滑落洩出腿根，修長美腿一覽無遺，照片十分撩人。網友們紛紛留言：「重點是你穿」、「喔買尬！鎖骨美爆了」、「超愛碎花洋裝」、「我覺得要配黑絲啊」、「我覺得碎花洋裝很有氣質欸，會不會我可能不是男生」。