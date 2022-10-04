民眾黨提名的竹北市長參選人林冠年涉酒駕被撤銷黨籍和提名，同黨新竹市長參選人高虹安發聲明譴責酒駕，遭沈慧虹陣營批評是在「切割」。高虹安競辦發言人徐千晴4日回應，高虹安堅持心中價值何來切割？並反嗆難道要像沈慧虹一樣，瞎挺林智堅嗎？

徐千晴4日指出，政治人物需要明辨是非，所作所為都應該要可對民眾交代，更何況酒駕者可能會造成家庭的破碎，也挑戰社會大眾的道德底線。

對於綠營批評高虹安是切割林冠年，徐千晴說，高虹安只是堅持心中價值與社會倫理，跟切不切割有什麼關係？反批難道要像沈慧虹一樣，在林智堅被台大和中華大學撤銷碩士時，繼續力挺嗎？

徐千晴也說，有關林冠年酒駕，已依規章撤銷提名、開除黨籍，以彰顯民眾黨防制酒駕之決心。她強調，明辨是非是對政治人物最基本的要求，高虹安也絕不會護短，也不會像沈慧虹、陳建名、劉康彥、楊玲宜等人挺林智堅一樣，去瞎挺任何人。

徐千晴表示，台灣民眾黨是個懂得反省與進步的黨，反批沈慧虹陣營在利用林冠年作文章，也向對手喊話，指責別人的同時4根手指指著自己，民眾黨懂得反省進步，反觀民進黨呢？

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！