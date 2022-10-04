寶山鄉8日舉辦橄欖季活動，邀請民眾前來體驗竹竿敲打樹枝，橄欖落下形成流星雨的感受。（邱立雅攝）

寶山鄉橄欖種植面積約45公頃以上，每年10月為產季，且擁有全台唯一的橄欖產銷班。在寶山鄉公所及農友的努力下，寶山橄欖的招牌逐漸擦亮，自2017年起開始舉辦寶山橄欖節，每年都吸引大量遊客造訪寶山，成了寶山鄉一年一度的盛事，今年再次邀請民眾前來持竹竿敲打橄欖，體驗橄欖流星雨。

橄欖先生余振華表示，早期寶山家家戶戶都有種橄欖，後來漸漸發展成產業，目前產銷班員有十來人，年產橄欖約有6到8萬斤，不過橄欖是特殊產業，一般農友均屬假日農夫，採收後再交給他做後續加工處理。

「寶山推廣的是台灣原生種尖仁橄欖。」余振華表示，尖仁橄欖的果核兩頭尖因而得名，過去自己的父親就以在地橄欖保健養生，於是興起推廣的念頭，甚至還受邀前往海外技術指導，父子倆也攜手開創寶山橄欖產業的一片天。

今年寶山鄉公所配合行政院農委會農村再生補助計畫，將邀請油田社區發展協會共同舉辦寶山橄欖節活動。本次橄欖節，除了主題活動外，也規畫村民熟食與節令蔬果市集、民歌音樂、手作品等活動，讓民眾可以在草地野餐放鬆心情，看精彩演出，在寶山油田村渡過一個悠閒的假日生活。

寶山鄉公所指出，希望藉由此次活動，創造更多讓青年願意返鄉創業的機會，讓寶山注入新血並希望青年運用新觀念新思維、點燃大眾心底對於人文、自然、文化的感動、創造寶山鄉新價值。活動將於8日上午8時30分至16時在寶山鄉油田村種子星球（油田集會所旁）正式揭開橄欖季的序幕。