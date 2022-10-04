2015年企業排球聯賽結束後，連莊男子排球隊暫別國內排球舞台，闊別7年後，在執行長連華榮號召、奔走下，確定今年重磅回歸，4日於台北文華東方酒店舉行成軍記者會，宣示再戰排壇的決心。

這一次，連莊男排隊球團做足萬全準備，由立法委員張廖萬堅出任榮譽領隊，執行長連華榮擔任領隊，並聘請國家隊教練林志勇執掌兵符，球員方面，除了網羅中華隊國手宋柏霆、張昀亮等好手外，旅外返台、再次回到企排舞台的「電眼雙胞胎」劉鴻敏及劉鴻杰也加入，更重金禮聘亞洲頂級洋將布萊恩（Bryan Bagunas）提升團隊戰力，展現十足企圖心。

許久沒有效力同一支球隊的劉鴻敏、劉鴻杰雙胞胎兄弟檔，也和國內球迷喊話：「雖然我們是支年輕球隊，但已做好萬全準備，就請各位球迷拭目以待！」

過去3年都在日本一級聯賽打拼的洋將布萊恩，更發下豪語，來台灣就是要率領球隊打倒台電，為球隊拿下企聯第一的寶座。

連莊男排隊以現代化的優質球館作為訓練基地，提供球員們舒適的練習環境，並與知名健身房、耐瀚運動防護合作，一同照顧球員身體狀況；生活管理部分，球團也耗資千萬打造球員專屬宿舍，更添購豪華巴士當作球隊往返各地比賽的交通工具，在後勤方面給予球員最大的支持，讓球員無後顧之憂的盡情於球場上騁馳。

連華榮補充，過去球團曾經因故離開離開賽場，這次回歸也以預繳未來企排3個賽季相關規費作為宣誓，投入完善資源建構團隊，希望提供許多優秀球員完成學業後，延續排球生涯機會。

記者會上，連華榮也特別介紹球團取名「連莊」的意義，除了象徵球隊勝利不間斷外，更希望球團成員在生活與未來職涯皆能創造佳績，「希望不只是球隊勝利持續『連莊』，更重要是球隊每一份子人生都要『連莊』。」

劉鴻敏（前右）、劉鴻杰（前左）加入連莊男排隊。（連莊男排隊提供）