「台灣第一名媛」孫芸芸含著金湯匙出生，嫁給廖鎮漢後躍升微風集團董事長夫人，育有一對子女。近日，孫芸芸為知名精品宣傳要價18萬6千元的腕錶，22歲女兒廖思惟(Trinity)竟歪樓，調皮地開媽媽玩笑，母女倆的互動很逗趣。

孫芸芸替知名精品的腕錶拍攝一組時尚照，昨（3日）在IG首度曝光，她化著無瑕彩妝，身穿簡約的黑白色系服飾，戴上該品牌的腕錶，對著鏡頭擺出扶額、摸臉、撐下巴等姿勢，凸顯腕錶精細的設計。

許多網友紛紛留言大讚：「太經典的美」、「好美的錶配上好漂亮的人～」、「太好看了吧」等；不過，廖思惟沒有和網友一起誇獎孫芸芸，反而用英文吐槽：「headache（頭痛）」笑虧媽媽在照片裡的動作。

對此，孫芸芸按女兒的留言讚，沒有多加回覆。

孫芸芸早婚早生，長女廖思惟已22歲，2年前首度在鏡頭前露面，結合爸媽優良基因的高顏值，令外界驚艷不已，IG狂吸15.2萬人追蹤，成為網紅。

過去穿著較為保守的廖思惟，隨著年紀的增長，越來越勇於展現身材的優勢，不吝嗇地在社群平台PO各種辣照，讓網友大吃冰淇淋。不過，廖思惟曾透露去年過度減肥，166公分卻只有41公斤，導致嘴巴腫痛、髮量少4、5倍，甚至因為體內缺乏鐵質而去醫院打針，不禁呼籲女孩們別再容貌焦慮，健康才是最重要的。