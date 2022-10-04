農委會水保局台中分局「山守現」優質農產認證的柑橘吸凍，一舉推上第59屆金馬獎貴賓禮品。（參山處提供）

公老坪適合柑橘生長，長出來的柑橘口味偏重，摘採後熟，甜度濃郁。（參山處提供）

公老坪適合柑橘生長，長出來的柑橘口味偏重，摘採後熟，甜度濃郁。（參山處提供）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，積極推廣觀光圈優質農產及旅遊，與金馬及中彰觀光圈產業跨界合作，將獲得農委會水保局台中分局「山守現」優質農產認證的柑橘吸凍，一舉推上第59屆金馬獎貴賓禮品；除可緩解果農生產過剩壓力，更可向今年的金馬入圍者及受邀的1200位金馬嘉賓，強力推廣中彰觀光圈豐沛的採果資源。

觀光局參山處長曹忠猷說，位於中彰觀光圈內，同時也是浪漫台三線上的觀光採果重鎮－豐原公老坪，是全國最大柑橘產地之一。參山處結合在地產業-流星花園，重新打造柑橘吸凍旅行箱禮盒，以「travel light」為主題，期待因疫情受創的觀光產業，能夠獲得更明亮的曙光，迎接更好的未來。

曹忠猷指出，豐原公老坪的柑橘非常耐放，11月底採下的柑橘放到過年不僅不會變質，還會越陳越甜，特別寒流來臨時會催黃柑橘，果酸也會轉化為甜度。他推薦遊客白天先至公老坪的觀光果園採果，下午再去鄰近的谷關溫泉泡湯，泡完湯後，帶著暖和的身體撕開椪柑，補充泡湯流失的水分，這是他每年冬天最愛的私房行程。

台中市民宿協會理事長陸冠全表示，豐原公老坪社區屬於台地，適合栽種柑橘類，產量和品質優於全台，種植土地超過200多公頃，每年產量破百公噸；但農友不善產銷、開發農產加工品，因此公老坪產業發展協會於2016年間起，陸續為賣相不好、但仍酸甜適中又好吃的柑橘，研發製造新加工品和行銷管道。

陸冠全說，這幾年利用柑橘加工製作吸凍、軟糖、果干等，改善農產過剩問題，增加農友收入，其中的柑橘吸凍更成為今年金馬獎禮盒，令農友信心大振。很多人只想買漂亮又大的柑橘，往往很好吃的「格外品」（賣相不佳）無法銷售出去，讓農友形成負擔。

經開發研究，因公老坪土質、氣候適合柑橘生長，長出來的柑橘口味偏重，每年約11月結果之初偏酸，摘採後熟，甜度濃郁，因此嘗試在摘採之初，製作成凍狀物，絕佳的酸度形成獨特柑橘香氣，保存期可達１年之久，剛好解決農友囤貨的壓力，也找到柑橘新出路，從最初每年收購約３公噸製造果凍，如今已經增加到10公噸，銷售管道包括現地採購、「山守現」約20個據點，以及MOMO、全家APP、蝦皮等。農友們對果凍深具信心。

曹忠猷強調，參山處透過重新設計包裝，提升在地品牌與金馬聯名，讓觀光圈產業更引人注目，擴大產業影響力，提高地方觀光知名度!未來柑橘吸凍禮盒也將於誠品書局全台30個實體門市及網路通路上架販售，要讓更多國人認識中彰觀光圈的優質農產，進而來這親手採下每一顆鮮甜柑橘。不僅幫果農銷售柑橘，更帶動觀光經濟、增加收益。

金馬豐原柑橘口味偏重

公老坪適合柑橘生長，長出來的柑橘口味偏重，摘採後熟，甜度濃郁。（參山處提供）