賓士女車主疑似未注意車前狀況，直接輾壓前方正坐在人孔蓋施工的工人。

絕命終結站？昨(3)日下午，桃園市新埔六街上有名工人在打開的人孔蓋上進行工程作業，一旁有輛暫停的賓士車離開時，疑似未注意前方狀況，竟直接將工人輾壓過去，車上的女駕駛疑似發現有阻礙物但還執意往前開，而被撞擊的工人其安全帽當場噴飛，一旁路人也向女駕駛指示快停車、快倒車，所幸工人沒受太大傷害。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段1分鐘影片，影片中為於桃園市新埔六街某大樓前，有名工人在打開的人孔蓋上進行工程作業，一旁有輛賓士車停在路邊，沒多久賓士車動了起來，但疑似未發現前方狀況，竟直接朝背對著的工人撞上去，賓士車駕駛似乎是發現有阻礙物，竟然還想繼續往前行，然而，在撞擊瞬間工人的安全帽也噴飛出去；路人見狀趕緊要賓士車駕駛趕快停車並倒車，車輛移開後，下車的是一名長髮女駕駛，看到工人動也不動有些驚慌失措，其他路人也幫忙打電話報警叫救護車。

賓士女車主疑似未注意車前狀況，直接輾壓前方正坐在人孔蓋施工的工人。（翻攝自臉書報廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示「好扯喔」、「現在工人還好嗎」、「開車都沒在看路嗎」、「人還活著嗎」、「這種人拜託不要開車好嗎」、「一定是在講電話，不然就是在滑手機」、「誇張我以為我在看絕命終結站」。

警方獲報到場後，趕緊將傷者送醫，所幸工人沒有太嚴重的傷害，僅有手臂、胸、背受擦挫傷並無大礙，女車主實施酒測，其酒測值為零，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。