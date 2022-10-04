新北市新店區一名80歲劉姓老翁，今早11時許走進安德街57巷附近一處戶外停車場，繳完費正要取車離開時，疑身體不適，突然倒地不起，將近4小時後，才有民眾發現倒在地上的劉翁，警消獲報到場，發現他已四肢僵直，沒了生命跡象，仍予以急救，並送往安康耕莘醫院，最後仍宣告不治。

警方調查，劉翁頭部右側有1至2公分的撕裂傷，現場留下乾涸血漬，且疑因曝曬一段時間，雙手及下肢也有大片曬傷。

警方排除他殺嫌疑，後續通知家屬到院，家屬對死因無意見，全案將依規定報請刑事相驗，詳細死因仍待釐清。