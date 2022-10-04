教育部上月陳清圳（左一）今年拿下擔任校長16年來第4座教卓金質獎。（樟湖國中小提供）

2015年有一支「燃燒的戰鬥魂」紀錄片拍攝全台13名勵志的新世代人物，陳清圳是其中之一。（本報資料照片／周麗蘭攝）

教育部上月公布今年教學卓越獎，古坑鄉樟湖國中小學校長陳清圳拿下擔任校長16年來第4座教卓金質獎，刷新該獎獲獎最多紀錄。其實近7年來他曾遭遇低潮，他審視自己，把教導學生的方法用自己身上：保持好奇、自我成長、感受喜悅，繼續當教育鬥士。

陳清圳2006年被派任原本要裁併的古坑華南國小擔任校長，他透過課程經營、走入社區、山林教學，竟吸引外地家長送孩子就讀，也帶動山林教育熱潮迄今。

2015年有一支「燃燒的戰鬥魂」紀錄片拍攝全台13名勵志的新世代人物，陳清圳是其中之一，當年他自我期許「拉更多學校一起做，學生能更快樂、更有系統性學習，也希望我的魂不會被鬥掉啊。」

7年來陳清圳持續在樟湖生態國中小帶領教師團隊以依循四季變化，建構校本課程「生態魔法學」，培養學生面對問題的核心能力，國、英、數教學法活化後，全校高達78％學生有上場比賽經驗。

教學是喜悅的，但環境及社會壓力一度讓他感到無力，樟湖國中小的「生態魔法學」6階段：好奇者、探索者、行動者、成長者、利他者、創生者，陳清圳也用於檢視自己，結論是利他沒有目的也不必難為情。

他從壓力困境中體會到持續成長的方法是每個人要自己尋找，對他而言帶學生研究與體驗大自然有很大調適，每個月讀一本書能驅動自我不斷學習與不忘使命感。

陳清圳也把自身經驗分享給老師們：走一條滿布荊棘的路，需要點燃內在的熱情──保持無邊的好奇，不斷學習成長，從孩子的成就獲得喜悅，生命就能產生亮光，不斷地前進。