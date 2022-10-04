高雄義享時尚購物廣場今年將迎來開幕以來首度周年慶，祭出抽美國雙人來回機等大獎。（柯宗緯攝）

高雄義享時尚購物廣場今年將迎來開幕以來首度周年慶，10月6日開跑至11月6日，首11日全館滿2000送300；精品、大家電、3C滿1萬送1500，最高可享18％超值回饋。業者也祭出抽美國雙人來回機等大獎，業績目標8億元，上看10億元。

長達32天的檔期中，將串聯全館近400大品牌、並攜手12大銀行，祭出史詩級高達18％的電子商品禮券贈獎回饋。首周卡友禮更推出「高雄城市紀念杯」象徵義享時尚購物廣場身為全新城市地標將與高雄一起共生好。另，每周限量首發的萌系CRAFTHOLIC宇宙人系列卡友禮可蒐集。

搭配檔期首11日全館累計消費滿2000元再加碼兌換100元電子餐飲購物金（限量，每人每日限兌換500元）活動，等於全館消費滿2000元，就能兌換到300元的電子商品券回饋(含200元全館電子商品券及100元電子餐飲購物金)、於精品／大家電／3C指定櫃位消費滿10000元，也有破天荒的1500元電子商品券回饋(含1000元全館電子商品券及500元電子餐飲購物金)。再加上第一銀行義享天地聯名卡滿額禮與單筆分期活動，最高可享18％禮券回饋。

10月6日到30日期間，義享卡會員於全館指定櫃位消費滿2000元送200元電子商品券(10月31日到11月6日，享全館滿3000送200元電子商品券)；10月6日到16日期間，於精品／大家電／3C指定櫃位消費滿10000元送1000元電子商品券(10月17日至11月6日，精品／大家電／3C享滿10000送600元電子商品券)。

在11月6日前，義享卡會員扣會員點數10點，就能參加吃喝玩樂年度暢遊大抽獎活動，還有機會將獨得聯合航空台北到美國不限點雙人來回機票（價值24萬元）或是高雄萬豪酒店住宿券、SAMSUNG三星75吋4K電視等好禮。

此外，德國時尚高端女裝品牌Luisa Cerano全新概念店於10 月3 日正式進駐義享時尚廣場。2F的Luisa Cerano直營概念店中，極致地詮釋了時尚人士對女性服裝的理念和見解，為消費者提供了完美且舒適的購物空間，也為南台灣民眾帶來更加豐富而多元化的服飾添購新選擇。