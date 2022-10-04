許多人喜歡去老街或雜貨店購買古早味零食，藉此回味美好的青春時光，一名網友表示，30年前的超夯零嘴「黑雞丸」嚐起來酸甜可口，讓他至今都難以忘懷，因此他特地上網發文詢問，想知道哪裡還有能買到他回憶中的滋味，沒想到得到的答案卻讓人遺憾。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，好奇大家有沒有吃過被稱為「黑雞丸」的零食，一顆顆黑漆漆又圓滾滾的模樣，外觀像藥丸又像是佛珠，原PO表示，黑雞丸吃起來甜甜的，味道很像一種名為「您可吞」的葡萄軟糖，大約30年前可以在雜貨店買到，原PO為了尋找記憶中的滋味，特地上網請益。

貼文一出，許多網友都以為「黑雞丸」就是「紅豆丸」，紛紛留言回應，「是紅豆做成一大顆，有點硬的那個嗎」、「這個外層還有裹一層白白的糖霜吧」、「裡面是紅豆餡，外面是巧克力，超好吃」、「紅豆丸還有賣啊，買不到可以來南投埔里買」。

不少網友以為，外層裹著白色糖霜的「紅豆丸」就是黑雞丸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過，也有內行網友跳出來解釋，黑雞丸的正名應該是「小蜜丸」，與紅豆丸的滋味不同，吃起來酸酸甜甜，1元可以買4顆，「把外面黑黑的舔掉，會讓舌頭黑黑的，裡面是白色的」、「有一次忘了擦嘴，被媽媽抓到嘴角黑黑的，就知道我偷吃了」、「年紀在35歲至45歲之間的人才知道」，不過也有人遺憾表示，曾在環島時四處找尋「黑雞丸」，問了好多人最後才知道，原來黑雞丸已經停止生產，廠商疑似早已結束營業。