民進黨新北市長參選人林佳龍今下午稱，侯友宜擔心重蹈國民黨主席朱立倫在2014年選舉慘勝的覆轍，才會表現緊張，採冷處理方式應對選戰，新北市議員葉元之反譏，林佳龍在胡說八道，判斷簡直就是幼稚園等級，難怪選戰會打得荒腔走板。

葉元之說，如果侯友宜怕成為2014年的朱立倫，那就必須要熱戰，因為朱立倫當年就是冷處理對手，再加上大環境影響，支持者才沒出來投票，最後才慘勝2萬多票。

葉元之指出，這次侯友宜打得算比較熱，不僅已組織競選辦公室，後援會也陸陸續續成立，也辦了造勢大會，這些動作都比朱立倫當年來的早，「怎麼會是想冷處理選戰呢？」

「林佳龍不知道自己的問題嗎？」葉元之批，這次選戰冷的原因，主要就是因為林佳龍這段期間不知道在幹嘛，光是吵一個警大聲明真假就吵好幾天，又頻頻搞錯新北市的地名，還抄韓國瑜口號，自己都不認真選舉，選民又怎麼會認真看待這場選舉？這才是新北市選舉很冷的原因。