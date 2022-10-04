柯佳嬿4日擔任心路基金會公益大使，她日前才以《無神之地不下雨》獲首爾國際電視節「觀眾票選亞洲最具人氣演員獎」，顯見在韓國延續《想見你》超旺人氣，她坦言有一點意外，也透露經常會收到韓國粉絲手寫信，很開心被海外觀眾注意到，但她也笑說：「我哪有許光漢紅啊！」

許光漢之前到韓國舉辦粉絲見面會，同框男神鄭雨盛，柯佳嬿覺得是很「夢幻」的事情，她坦言自己是孔劉的粉絲，很希望有機會能合作，笑說「是不假思索地想，只要能有機會合作就好！」大膽示愛也不怕老公介意，「畢竟我也不是這幾天才提，提了滿久。他也不會對我說這些話認真啦！」

柯佳嬿與老公謝坤達鮮少同框曬恩愛，婚姻生活看似低調，她說和坤達私下很常同框，「只是你們沒看到。」有粉絲敲碗她上老公的節目《綜藝玩很大》，她驚問：「真的有人在期待這件事嗎？」她雖然不排斥和老公同台，「如果以後有戲的宣傳是可以，只是突然跑去上節目有一點怪，我喜歡玩遊戲，但體力不是很好，可能一下就輸了。」

身為公益大使的她，看到現場有媽媽分享兼顧工作及照顧小孩很感動也很有感觸，至於自己是否會覺得這樣兼顧很辛苦？她說：「目前沒想到這問題，因為還沒發生。發生再說！」她透露最近都在休養生息，調整過敏體質，跟老公目前也還沒規劃生小孩這一塊，「有了小孩之後才會有另一種新的成長跟學習，沒辦法先想清楚再準備。」