桃園市長鄭文燦4日參加座談指出，對岸網路科技進步目的不是更自由、而是為了控制，再諷國民黨桃園市長參選人張善政竟以對岸沒人權，鼓勵高科技產業到對岸設研發中心，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也說，民主自由富裕國家都不能接受「血鑽石」，全世界也都認為不該賺監控、壓制人權所獲得的技術，要讓台灣企業根留台灣。

鄭文燦說，共產黨統治把高科技當監視人民、控制社會的重要方式，網路科技進步目的不是更自由而是為了更好控制，「但另一個市長參選人（指張善政）說高科技都應該到對岸設研發中心，因為對岸沒人權，可以用AI、人臉辨識、生物基因檢測！」，和民進黨立場完全不同，強調台商回流第一站就是桃園，保護台灣要有決心、付出成本，呼籲大家一起來保護台灣。

鄭文燦也提到，最近疫情快要收斂結束，莫德納業者想去大陸設廠，對岸開的條件竟是MRI技術資料要先交出來，想要竊取技術，感嘆桃園很多高科技產業被大陸派來的人員竊取各種技術，調查處常在海關之前攔截，像是隱形眼鏡大廠晶碩的模具就差點被帶去對岸，還好在海關前被攔下。

「台灣海峽不會變中華台北海峽！」鄭文燦斥對岸不斷矮化台灣，但只要台灣人堅定守護台灣，保住自由民主，全世界都會挺台灣，強調不是要挑釁中國、而是要保護自己，希望自由民主得到保障，直指大陸除可以整頓房地產、金融外，還能整頓藝人、網媒、直銷、補習班，可以一夕之間讓一個產業不見，是完全政治控制的社會，甚至以清零當手段讓城市停擺，種種現象讓台灣對中國現狀更深認識、也更懂得珍惜台灣。

鄭運鵬也說，國際社會富有國家都不能接受犧牲人權換得的「血鑽石」，不管是威權或民主政府，企業社會責任都會要求退出利用血鑽石獲取的利益市場，疫情3年來全世界產業重新分配，讓台灣企業根留台灣、全世界站在台灣這邊，這是現在進行式。

鄭運鵬斥大陸不重人權，可以用大數據、監視器取得個人資料，像是人臉辨識，戴口罩都沒用，從走路樣子就知道是誰，他直言，監控、壓制人權所獲得的技術、晶片、產品是「血鑽石」，全世界都認為這錢不該賺，但走錯路的政黨尤其是國民黨，都認為「Easy money」是台灣人該走的路，但是走了這條路就沒有回頭路，反而會犧牲其他民主自由富裕國家的訂單，強調企業根留台灣，桃園要成為台灣心臟、台灣要成為世界引擎。