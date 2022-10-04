蔡琴今出席《蔡琴在雲門》演唱會記者會。(雲門舞集提供／攝影劉振祥）

蔡琴將於十二月舉辦三場《蔡琴在雲門》演唱會，與歌迷一起慶生及共度耶誕節。(雲門舞集提供／攝影劉振祥）

蔡琴受雲門創辦人林懷民邀請，將於12／22、12／23、12／25舉辦三場《蔡琴在雲門》演唱會，與樂迷共渡平安夜及耶誕節，而12／22更是蔡琴的66歲生日，意義非凡！兩人今（4日）一同出席記者會，蔡琴自稱16歲就是雲門舞集的粉絲，非常感謝林懷民邀約時說了一句很棒的話：「蔡琴，我要妳的聲音浮起來！」能跟林懷民合作「是我的一個夢」。

兩人首次合作「比龜毛」，林懷民擔任藝術總監，他爆料蔡琴第一次到雲門看場地，因為沒帶麥克風感覺不對，之後又帶了麥克風再去一次，像看風水一樣很認真。後來蔡琴把整個樂團拉到她家裡面去練唱，邊唱邊挑剔自己、挑剔樂隊，「距離演出還有9個月，她在家裡就拿著麥克風、穿著高跟鞋唱。」

林懷民說，「我認識的蔡琴就是個宅女，她苛刻的要求自己，在她家裡50坪的房子裡對付自己。」他笑說，自從跟蔡琴工作，自己就變成了偽退休者，「她把樂隊帶來這裡（雲門）搞了9天，距離演出還有9個月耶！」

蔡琴則說：「他說我龜毛！你們還沒有看到他怎麼折磨我？我都心甘情願、受之如貽。」舉例光是演唱會要穿什麼衣服，他就挑了很久，自己什麼時候說話、怎麼走位都由他操刀，兩人已經籌備兩年多，她笑說這次合作，「把自己完全交給他，我感覺好像自己沒有穿衣服」。

蔡琴過往大型演唱會皆叫好叫座，她一直希望能有機會與歌迷近距離互動，「我沒有唱過500人這麼近的場地，是我的一個夢」，希望屆時演出能達到「蔡琴就是唱給你一個人聽的這個感覺」。她也預告要為雲門唱一首從來沒有在台上唱過的歌曲。

而陳文茜日前爆料蔡琴得了怪病，蔡琴也在會後澄清，前陣子感到耳悶、暈眩，差點耳中風，她先看耳鼻喉科，後來轉往神經科，吃藥後已經痊癒，她靠運動、戒煙讓身體保持良好狀態。詳細演出資訊，請上雲門官網查詢。