台北愛樂歌劇坊年度最新製作將於10月11日在國家音樂廳登場，演出浦契尼《修女安潔莉卡》、拉威爾《西班牙時光》兩部一悲一喜的精緻獨幕歌劇，從賺人熱淚的母子情到荒誕莞爾的婚外情故事，由指揮邱君強、導演陳昶旭領軍22位頂尖青年歌手與台北愛青年管弦樂團，帶觀眾一嘗悲喜交加的歌劇體驗。

台北愛樂歌劇坊音樂總監邱君強表示，《修女安潔莉卡》是浦契尼著名的悲劇，「當中知名唱段《沒有媽媽在身邊》是女高音眾多經典唱段中名列前茅的曲目，講述孩子在沒有母親的情況下就這樣死去。《西班牙時光》是很有法式幽默的喜劇作品，歐洲傳統喜劇歌詞量非常龐大，劇中五位歌手在背譜花了非常多精力，再加上其音樂的語彙不是歌手們平日習慣的德式、義式歌劇，對歌手來說很有難度，在準備上極為不容易。」

邱君強表示，他和製作團隊認為，《修女安潔莉卡》與《西班牙時光》兩部風格迥異的作品搭配在同場演出非常新鮮有趣，「一個晚上能觀賞到一部大悲劇和一部搞笑的生活喜劇，我相信這對觀眾來說會是十分難得的體驗。」

為創造多元豐富的歌劇觀賞體驗，台北愛樂歌劇坊每年定期推出多元類型題材製作，繼上半年帶來馬斯卡尼《鄉村騎士》與董尼才第《拉梅默的露琪亞》兩部成人世界錯綜複雜情感糾葛的故事，半年接續推出浦契尼充滿憐憫之心的悲劇《修女安潔莉卡》與拉威爾浪漫驚奇的荒謬喜劇《西班牙時光》。

「一個是被罪惡感及盼望所束縛糾結的女性，一個是風流萬千、大膽求愛、富有主張的女性。」導演陳昶旭表示，《修女安潔莉卡》是身為母親對自己孩子本能的母愛，而《西班牙時光》則是對於情慾的追求及選擇，上半場充斥壓抑的情感，下半場則展現慾望的解放。

《修女安潔莉卡》是浦契尼著名《三聯劇》中的第二部曲，以女修道院作為故事舞台，全劇皆由女性角色擔任。劇情講述安潔莉卡過去因未婚生子被家族送入修道院懺悔贖罪，而七年後不幸得知稚子早夭過世的她，在極度悲痛中飲藥輕生，最終與骨肉於天堂團聚。劇中將母親的盼望、憐憫、死亡、救贖、愛等元素緊密交織，搭配情感豐富的音樂線條，徹底描繪出母親對逝去孩子的哀痛。

《西班牙時光》是拉威爾畢生創作的兩部法文歌劇之一，故事中一間鐘錶店老闆娘趁著老闆外出工作期間大呼情人來相會，碰上突然到訪的銀行家追求者及忠厚老實搬運工，五人之間發展出一場極為荒誕逗趣的婚外情鬧劇。張力十足的劇情，結合拉威爾浪漫迷人的音樂風格與狂野濃郁的西班牙色彩，構成這齣帶有獨特法式西班牙風的愛情喜劇。

值得一提的是，本次《西班牙時光》將時空背景轉移到七零年代的台灣，服裝、道具呈鮮明的復古風，場景來到台式復古鐘錶行，並將「時間」、「鐘」這兩個元素浪漫化，在某種奇幻且異化的戲劇氛圍，台式、法式、西班牙風格錯落並置，讓角色遊走穿梭其中，彷若夢遊於這個似真非真的空間。演出將於10月11日晚間7點半在國家音樂廳登場。