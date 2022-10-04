從女團Sweety出道的曾之喬（喬喬），拍攝《紫禁之巔》、《愛上巧克力》、《無神之地不下雨》等多部電視劇，被不少粉絲視為女神，她與辰亦儒結婚2年感情甜蜜，外型亮眼的她身材高挑纖細，時常在IG和粉絲分享生活；近日她為工作飛到巴黎，興奮曬出當地風景照，卻被好身材意外搶鏡。

曾之喬近日飛到法國巴黎，她今（4）日開心發文：「這裡是早安，分享一下窗外的風景法國」，曾之喬也幽默自嘲：「這哪是分享擺明是炫耀吧」，照片中她妝容精緻，一頭長捲髮散發女人味，坐在車內與車窗外的知名景點巴黎鐵塔合照，外面天空湛藍，天氣很晴朗，不過視覺往下移會發現曾之喬穿了一件深V上衣，邪惡視角瞬間引來無數網友的目光，渾圓曲線讓人看到目不轉睛。

才上傳幾小時，就獲4.5萬人按讚，火辣美照被好友紀言愷調侃：「法國好兇」，不少粉絲湧入留言：「請問一下您這個角度？」、「雖然是炫耀但謝謝喬喬分享法國的風景給我們」、「奶奶重陽節出來透透氣」、「這是讓我看哪裡啦」、「言言也在巴黎拍電影耶sweety要不要在巴黎合個體」、「這視角合理嗎？」、「到法國變兇了」。

曾之喬與巴黎鐵塔合照。（圖／chiaochiaotzeng Instagram）

曾之喬曾透露與老公辰亦儒的相處之道，每次視訊辰亦儒便會先誇曾之喬：「老婆，妳怎麼這麼漂亮，好可愛喔！」這習慣維持了12年，在兩人生活家事分工上，只要曾之喬一喊：「老公」，辰亦儒便會過來自動將洗衣、掃地等家事包攬下來。