怎麼解釋？繼新竹市前市長林智堅論文抄襲退選後，桃園市長鄭文燦近日也被踢爆論文抄襲，且指導教授都是國安局長陳明通。宅神朱學恒今(4日)在《新聞大白話》節目指出，根據桃園市議員游智彬爆料內容，鄭文燦論文重複率高達30.27％，且寫到「村委會對中國大陸發展有正面影響」，2頁後竟改口說是負面，《第三波》作者譯名前後寫法也不一致。他揶揄鄭文燦有如「怪盜21面相」切換不同人格，任內的工程品質也值得追究。

朱學恒表示，寫抄襲率太籠統了，這個東西精準描述叫「查重」，查對重複率，也就是之前所講的快刀、華藝系統，丟到系統裡面，跟現行論文期刊的比對，這個數字是30.27%，這是很多的，也就是有3分之1的論文內容是引述別人。

「理工科的論文有時候要求10%，超過就不行。」朱學恒說，文法商一般要求到20%，30％還過？「我真心覺得不知道陳明通在幹什麼？」甚至大家可能都忘記一件事情：林佳龍是鄭文燦的口試委員，30％你也過？他有1222多處引用的地方沒有加註，這是非常非常多。

朱學恒指出，它裡面的reference（引用文獻）有很多地方很奇怪，比方說2頁前(44頁)寫村委會對中國大陸的發展有正面影響，2頁之後(46頁)就說是負面影響。如果是同一個人寫的，是鄭文燦寫一寫突然覺得是負面？那你前面2頁為什麼不改？甚至裡面有一些怪異的地方是，同一本書《第三波》，他引用的是2008年的版本跟1994年的版本，引述的格式不一樣，作者前面寫杭廷頓，附英文原名，後面寫成杭汀頓，沒附英文原名。

「重點是你參考文獻不會參考到30％都重(複)耶，這10月6日要請陳明通親自出來解釋（立院接受質詢）。」朱學恒強調，桃園市府新聞處長詹賀順說，30%在正常合理的範圍，「你哪位啊？你是學倫會的主委嗎？你誰也不是，有什麼資格說合理正常？」只有70%是你寫的，然後論文前後結論還不一樣，除非鄭文燦本身是「怪盜21面相」，就他的人格在寫這邊的時候是鄭文燦A，寫到2頁之後變鄭文燦B。

朱學恒說，這篇論文真的很值得一看，因為都是陳明通啊！而且都經過鄭運鵬的保證，記不記得上次林智堅論文，鄭運鵬也保證絕對不是抄余正煌的？「其實我也想不懂，天才兒童就不會抄，這到底哪來的理論？」鄭文燦如果論文都是這樣七拼八湊殘破不堪，他是不是對底下的工程管理也是一樣零零落落？蘆竹區是鄭運鵬選區，這個4級危險建物，是鄭文燦任內的「政績」耶，應該要好好追一下，以昭公信。