新光三越南西店「小倉山莊」山春秋，20入裝推薦價1150元。（新光三越提供）

新光三越南西店「RAGUENEAU」甜點師的蘋果派，首次登場推薦價115元。（新光三越提供）

哆啦A夢獨家周邊商品，也在這次新光三越南西店日本展登場。（新光三越提供）

微風廣場、微風南山「湯布院」炸雞天丼烏龍麵套餐，限定販售價480元。（微風提供）

微風廣場「魂麵」雞腿白湯拉麵，限定販售價360元。（微風提供）

隨著本月13日國境解封在即，消費者更期待赴日旅遊，看好旅遊話題熱絡，百貨業者在周年慶前再祭出強檔日本展，並與日本當地協辦，蒐羅人氣甜點，精選日本拉麵品牌新品等，出國前先搶吃一波。

遠東SOGO忠孝館今（4日）起至10月16日，於12F活動會館舉辦「秋の和風節京都展」，特別與京都府協辦，帶來京都及全國人氣美食、甜點、工藝品等，共集結75家品牌，其中京都品牌占27家、初登場8家，及10家日本職人實演展位。除老牌甜點「鶴屋吉信」、「鼓月」、「普門庵」外，也推薦初登場的「舞妓の茶本舖」的抹茶草莓可可球、「長崎堂」的咖啡長崎蛋糕，及「鼓月」的千壽仙貝等。

SOGO忠孝館店長賴必昌表示，本次京都展還有5、6位日本職人專程來台，相當道地有特色，其中「丸福本舖」的紀州梅過去參展銷售非常傑出，檔期可創下250萬元業績、「安藤亭炒麵」過往業績也很好，預計今年12天檔期業績4200萬元，較去年成長13％。

新光三越台北南西店周年慶「第12回日本商品展」登場，即起至10月11日於一館9F活動會館展出，特搜近40家日本人氣伴手禮，包括「虎屋」羊羹、「小倉山莊」仙貝及「烏雞庵」 烏骨雞金箔蛋糕等，活動期間單筆滿500元，可抽「JR東日本大飯店台北都會客房雙人住宿券」。

微風精選多家日式拉麵新品，包括「魂麵」的雞腿白湯拉麵、「湯布院」的炸雞天丼烏龍麵套餐、微風南山全新登場的品牌「悠Ramen」，及來自日本秋田縣的「奧特拉麵」等，不用出國先嘗鮮一波。