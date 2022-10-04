已經踏入秋天，又是霧霾襲來、讓台灣空氣汙染指標更嚴重的季節，所以每年約10月到3月都讓常讓消費者相當困擾，因為東北季風及霧霾中帶來的灰塵，讓家中窗戶都像蒙上一層灰，隨之清潔窗戶的頻率也要提高，但窗戶清理又麻煩、又有爬高掉落的危險性，所以不少人每年僅會打掃一次，又或是請專業人士來清理，而ECOVACS就趁入秋時推出了全新GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人，一鍵即可輕鬆搞定清潔窗戶的麻煩。

GLASSBOT W1 PRO可承受相當於機身4倍重量的2800 Pa最佳吸力設計，加上智慧系統可在檢測到氣壓不足時，自動將吸力補回到2800 Pa以保證牢固吸附。（ECOVACS提供）

全新的GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人就主打「清潔力」、「智慧力」、「安全力」與「便捷力」四大功能，首先其擁有業界首創的雙向交叉式自動噴水系統，可根據窗戶大小選擇噴灑水量，並配上內嵌大水箱，一次即可擦拭20平方公尺的大面積玻璃，機身內也有雙層毫米級過濾濾心，搭配使用專屬清潔劑就更乾淨。

GLASSBOT W1 PRO搭載智慧攀岩系統，其智慧重力補償使吸附的動力更強，溼擦也不擔心失重掉落，加上新型的橡膠讓輪胎不易沾灰，防打滑時同步自帶清潔功能。（ECOVACS提供）

同時還有八重安全防護，能透過智慧探測窗戶邊緣，確保其走到邊緣時，自動改變方向、降低掉落危險，更可承受相當於機身4倍重量的2800 Pa最佳吸力設計，智慧系統也會自動隨時將吸力補回以保證牢固吸附，即使斷電也還有30分鐘可持續吸附，及可承受80公斤的繩索與意外保險，以達到全方位守護。

GLASSBOT W1 PRO可連動APP遠端操作，更擁有語音提示功能，隨時掌握狀態，APP操作介面也簡單清晰，家中長輩也能輕易一鍵完成窗戶清潔。（ECOVACS提供）

GLASSBOT W1 PRO即日起於蝦皮官方旗艦店、momo購物品牌旗艦館開放預購，12月20日前購買更享早鳥現省千元折扣、優惠價1萬3900元。（ECOVACS提供）

另外還有WIN-SLAM 3.0規劃掃除路線，能快速判斷四周邊緣、規劃有序的弓字路線，以提升效率與清潔覆蓋率，並配有3種不同的清潔模式，包括首開機就以預設弓字擦拭，也能針對部分清潔的需求，以啟動定點清潔模式，另外還有深度清潔模式以弓字擦洗2遍，其智慧探測模式還防碰撞、防漏掃，也適用於無框玻璃，不怕水會噴到室內。加上其搭載了語音提示與APP遠端操控功能，透過語音提示，就能即時掌握機器的狀態跟低水位提醒等，而APP的介面操作也相當簡單，就算遠距操控也沒問題，家中長輩也能輕易一鍵完成窗戶清潔。