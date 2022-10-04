伊林名模王思偉為SHIATZY CHEN演繹2023春夏系列服裝。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN 2023 春夏系列大秀，以線上的方式，於巴黎時裝周發表，本季品牌以「七巧板」為靈感，運用許多色塊拼貼、多層次裙裝等等手法，再融合中西服飾工藝演繹擁有多種變化的七巧板主題，而大秀影片拍攝地則選址於由多個幾何圖形組成的臺北流行音樂中心進行拍攝。

SHIATZY CHEN 2023系列有不少幾何圖形元素，也經長運用挖空、肩帶線條交錯呈現出稜角形狀。（SHIATZY CHEN提供）

本次品牌創意總監王陳彩霞女士，以七巧板的諧音將本季命名為「䫑巧」，在服裝廓形部分多以60年代復古俏麗的線條為主，如當時流行的經典迷你裙、、H-line 也運用於網狀外套的上，而為配合主題本季大量運用許多三角形、方形、梯形等幾何圖形，例如將肩帶線條互相交錯呈現出稜角形狀的立體剪裁、品牌名稱字體錯位的拼接短群等;在色系方面則除經典的黑白外，還有蜜橙橘、金盞黃、霽藍與朱砂帶出春夏的活力，在品牌開版布花也同樣選擇較為大膽鮮明的風格，運用波普藝術（Pop Art）的筆觸融入具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影。

SHIATZY CHEN本季也融入波普藝術（Pop Art）的大膽色彩、圖型與具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影互相融合，呈現春夏獨有的歡快氣氛。（SHIATZY CHEN提供）

品牌標誌性的中西合璧精華，則在刺繡圖騰中突顯出來，本季運用手繡針法於烏干紗上勾勒出幾何圖形的鏤空美學，再與挽繡、打籽繡等相互交織，使得圖騰與布料之間互相呼應、托襯，男士剪裁上也重新解構中、西式經典服裝再重組，例如透過特殊翻領設計即可隨時變換中式立領與西式紳士平口領的正裝外套，呈現中式與西方、現代與經典透過點線面的三維解析，展現夏姿引以自豪的中西融合獨特魅力，以及精美工藝。

SHIATZY CHEN男包部分主打子母包。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN以線條勾勒出的新品牌標誌打造2023系列的飾品。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN本季由「七」片裁片所構成的多層次經典立領洋裝，是本季主要造型之一。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN本季服裝多了許多縷空設計，呈現夏季的通透感。（SHIATZY CHEN提供）

SHIATZY CHEN 2023系列鞋款，以羅馬鞋款與瑪莉珍平底鞋為概念。（SHIATZY CHEN提供）

配件方面，本季在手鍊、耳環、腰帶以線條勾勒出新定義的品牌標誌;鞋款則以羅馬鞋款與瑪莉珍平底鞋為概念，拆卸式的設計，最後包款則是將中式三角窗花應用於皮料上，並由中式荷包之形轉化而成的立體造型鍊條包;男性包款主打可自由轉換各式背法的子母郵差包與托特包，滿足近代消費者更多元的搭配需求。