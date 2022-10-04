名醫酒後鬧事！不爽被叭竟肉身攔車 大吼「按喇叭給我下來」

北市知名家醫科診所院長林青穀驚爆酒後攔車鬧事，據了解，50歲林男本月1日酒後騎腳踏車行經基隆路，疑因不滿後車鳴按喇叭，便肉身擋車持續叫囂，嚇得車主報警處理。警方趕抵現場依強制罪現行犯將其逮捕，訊後將依法告發其酒後騎乘腳踏車，並移送偵查隊偵辦。

透過影片可見，林男騎乘腳踏車自內側車道向外切，過程中駕駛鳴按喇叭示警，不料卻意外惹怒林男，林男隨即下車，拿出手機蒐證，同時朝車內的駕駛氣憤地大吼「按我喇叭的給我下來」，氣氛相當緊張。

警方指出，50歲林姓男子本月1日酒後騎乘腳踏車行經基隆路二段，不滿遭後車駕駛鳴按喇叭，遂以肉身擋車，當街大聲咆哮，要求駕駛下車，車主因考量車上仍有幼童，擔心安全而報警處理。

名醫林青榖（橘衣者）本月1日酒後騎乘腳踏車，因不滿遭按喇叭，當街以肉身攔下一輛轎車駕駛，警方獲報趕往現場後，依強制罪現行犯逮捕林男。（翻攝照片）

警方獲報後趕往現場，當場將林男依強制罪現行犯逮捕，並測得其酒測值為0.57mg/l，後續將依法告發其酒後騎乘腳踏車，並移送偵查隊偵辦。

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