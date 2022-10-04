五星級高雄福華飯店今年屆滿25周年慶回饋社會，前往杉林區巴楠花部落國民中小學舉行「偏鄉送愛書香營養午餐」活動。（柯宗緯翻攝）

五星級高雄福華飯店今年屆滿25周年慶回饋社會，前往杉林區巴楠花部落國民中小學舉行「偏鄉送愛書香營養午餐」活動。（柯宗緯翻攝）

五星級高雄福華飯店今年屆滿25周年慶回饋社會，前往杉林區巴楠花部落國民中小學舉行「偏鄉送愛書香營養午餐」活動。（柯宗緯翻攝）

五星級高雄福華飯店今年屆滿25周年慶回饋社會，前往杉林區巴楠花部落國民中小學舉行「偏鄉送愛書香營養午餐」活動。（柯宗緯翻攝）

五星級高雄福華飯店近年改裝後，呈現優雅時尚、低調奢華的全新風貌，今年屆滿25周年慶回饋社會，前往杉林區巴楠花部落國民中小學舉行「偏鄉送愛書香營養午餐」活動，請來飯店大廚端出五星級創意料理，讓學童品嚐豐盛營養午餐，加上乘載著2000冊兒童繪本等書籍，菜香外也伴隨濃厚書香。

巴楠花部落小學原址於那瑪夏區，因八八風災遷校下山，並轉型成為實驗小學，民國108年改制為國民中小學，是全國第一所原住民族實驗教育中小學，更在今年榮獲年度教學卓越獎銀質獎。

「偏鄉送愛書香營養午餐活動」當日由高雄福華大飯店廚師團隊烹調豐盛的營養午餐，色香味俱全的餐點讓師生都大飽口福。飯店並規劃豐富的園遊會活動與孩童一起同樂，有趣的餅乾及棉花糖DIY手作活動，在熊造型的餅乾畫上糖霜及自己喜愛的軟糖裝飾，讓孩子們天馬行空創作專屬自己的餅乾。

此外，現場還有高雄市立圖書館的行動書車，乘載著2000冊兒童繪本書、文本與一般書籍，提供學童們借閱書籍服務，並將由杉林區圖書館28天後協助至校進行還書服務，藉此將市區資源推展至偏鄉。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，很榮幸促成巴楠花部落中小學與高雄福華大飯店的公益合作，透過飯店五星級師傅的創意料理，結合地方農特產，讓族人小朋友有機會品嚐到不一樣的愛玉料理。

阿布斯也特別感謝高雄市立圖書館的協助，讓小朋友可以透過行動書車，不必到市區就可以就近選擇自己喜歡的讀物。未來將持續推動與民間企業的合作，讓更多市民朋友可以透過各種公益及市政計畫的執行，共同協助更多需要幫助