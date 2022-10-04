法務部行政執行署4日舉行全國聯合拍賣會，現場民眾競相追價，總拍定金額達台幣8839萬4579元，將挹注國庫。

執行署說，本次不動產部分，拍定總金額8257萬3227元，其中拍定金額最高者為新北分署拍賣坐落新北市中和區連勝街3房2廳共48.8坪之住宅，該住宅由於鄰近捷運站，且社區附有健身房、游泳池、康樂室、瑜伽教室等完善公共設施，拍賣底價1853萬元，民眾以2025萬8008元價格搶標成功，該分署另以968萬元拍定新北市土城區土地。

桃園分署拍賣桃園市大園區共10筆土地，以1250萬元拍定，另外以250萬元拍定位於桃園市八德區約170坪大面積建築用地；台北分署拍賣北市文山區土地以520萬元賣出，另以61萬餘元拍定北市信義區忠孝東路5段地下室持分；台中分署拍賣臺中市大里區土地，以437萬元拍定。

士林分署拍賣士林區社子島2筆土地，以388萬元拍定；高雄分署拍賣高雄市鼓山區及鹽埕區共5筆土地，以146萬餘元拍定；屏東分署拍賣屏東縣里港鄉土地及建物，以239萬8800元拍定；台南分署拍賣台南市仁德區2筆土地，以510萬餘元拍定；嘉義分署拍賣雲林縣四湖鄉土地，以105萬元價格拍定。

至於動產部分，拍定金額總計582萬1352元，其中最吸睛者為桃園分署拍賣8萬6129公斤的紡織用紗布，由於此為法拍市場稀有物件，現場吸引來自各地多組紡織業者競標，最終以95萬元賣出；士林分署以優惠價格賣出1849股陽信商銀股票；台北分署以33萬5000元拍定TOYOTA汽車1輛；新竹分署以10萬2000元價格拍定NISSAN汽車1輛。