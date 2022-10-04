晶圓代工龍頭台積電，傳出將前往德國、義大利設廠，台積電回應，目前尚無具體決議，因適逢法說會前緘默期，不便多做評論。

因美國《晶片法》限制領取補助廠商，10年不得在中國投資先進製程，台積電便轉往歐洲布局，且台積電先前傳出評估前往德國、義大利設廠。

台積電對此表示，預計10月13日召開法人說明會，公布財務報告前10天為緘默期；目前台積電股價震盪，三星半導體又釋出2025年量產2奈米、2027年量產1.4奈米，台積電對外投資腳步與產能規劃料成本次法說會中焦點。