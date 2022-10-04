美中兩國正在努力開發下一代戰鬥機，以確保佔有空中優勢。近日有不少輿論認為中國可能在第6代戰機發展上超前美國搶先投入使用，不過美國空軍高層官員和專家認為，美國在發動機和超級計算能力等方面遙遙領先，中國要飛速縮小幾十年的技術差距可能性不高。美空戰司令部長說，美軍要比中國更早部署6代戰機，「至少早一個月」。

美媒《外交家》（The Diplomat）雜誌報導中引用美國空戰司令部司令馬克．凱利(Mark Kelly)在美國空軍協會（AFA）網路會議中警告，中國可能會比美國更快部署第6代戰機，中國已經不只是在第6代戰機論證階段，而是已經步入發展正軌。

《美國之音》指出，第6代戰鬥機的能力可能包括指揮無人機作戰、人工智慧技術、自適應循環發動機和更高級的雷達隱形能力等等，但其具體設計和進展被視為機密，美中兩國目前都未透露方案細節。

美國空軍希望在2030年代初正式部署「下一代空優戰鬥機」(NGAD)，但《防務新聞》日前指出，該項目還未正式進入工程、製造和開發（EMD）階段，專家懷疑能否在2020年代結束之前實現第6代戰鬥機首次迭代交付的目標。曾參與過殲-20開發的中共航空技術專家王海峰曾表示，中國的第6代戰鬥機將在2035年或更早之前問世。

凱利在空軍協會網路會議上強調，美國空軍必須要確保比競爭對手至少領先一個月部署下一代空優戰鬥機。

美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）在美國進步中心（Center for American Progress）的研討會上說，中國是目前最優先事項，因為中國有侵略臺灣的準備，並努力在南海和釣魚島建立控制權，這些都在挑戰美國的武力投射能力。

中國是否會比美國更快部署第6代戰機，肯德爾表示，中國一直在追求飛機技術，但目前還不是美國的對手。不過，中國對投資非常聰明，並不一定要在美國有競爭力的領域跟進，而使用一種非對稱的方法（asymmetric approaches）試圖繞過美國的優勢。美國必須對中國的非對稱策略做出回應，如果中國可以讓美國的飛機在基地或地面上就被摧毀，就不必擔心誰擁有更好的戰機。而此一目標可以由成百上千枚各種導彈來完成。

美國智庫蘭德公司國際防務問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）則認為，中國的目標是到2035年生產第6代戰機，但中國希望用於第6代戰機的許多技術仍在開發當中，雖然其技術上可能略遜美國，但可以用數量來彌補劣勢。

中國空軍新聞發言人申進科日前表示，中國第5代戰機殲-20列裝越來越多、飛得越來越遠。蘭德公司政策研究員克麗斯蒂娜．加拉福拉（Cristina L. Garafola）說，「未來中國空軍的重點領域在於，從第3代和第4代戰機部隊向第4代和第5代戰機部隊過渡。」至於第6代戰機在臺灣突發事件的潛在角色，她表示，可能的任務包括參與聯合火力打擊和在臺灣海峽及其周圍進行空對空作戰。

美國空軍戰略事務諮詢顧問詹益庭(Eric Chan) 表示，下一代空優戰鬥機項目可以為美軍克服的問題之一，就是太平洋戰爭的時間和距離障礙。戰機技術只是作戰優勢的一個方面，美國空軍不會只尋求空中優勢，聯合全域指揮與控制 (JADC2) 將確保美軍能夠發揮全部能力以贏得空中優勢。在綜合威懾上，美國的盟友和夥伴將發揮關鍵作用，「如果發生戰爭，中國空軍將獨自作戰。美國空軍不會。」