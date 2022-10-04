為了兼顧警員執勤安全以及防疫措施，新日興股份有限公司今（4）日捐贈600支紅藍燈光哨音指揮棒給新北市警局新莊警分局，蜂鳴喇叭的功能讓警員可以不需摘除口罩吹哨音，在疫情當下的現在更為便利。

此款指揮棒具有紅藍閃爍燈光、恆亮光、手電筒等效果，亮度在夜間可視距離達到約500至800公尺。指揮棒底部的磁鐵設計，方便員警執勤時將指揮棒立於警車或機車後座作為警示燈使用，幫助用路人更清晰地看到員警的位置及手勢，強化用路人警覺，保障員警與用路人安全。

新日興股份有限公司董事長呂勝男表示，期望以具體行動支持警政工作，為警察安全盡一份心力，也讓人民保母今後維護地方治安更安心放心，希望能拋磚引玉，為辛勞的警察同仁加油打氣。

新莊警分局長林温柔表示，非常感謝新莊地區這麼多熱心的民間團體及各方警友的支持與鼓勵，成為分局堅強的後盾，一齊保障員警執勤安全，讓同仁們能更盡心守護新莊地區的治安與交通安全。