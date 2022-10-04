盧秀燕和吳振嘉進場，受到山城民眾的熱烈歡迎、熱情相挺。（盧秀燕競選總部提供）

盧秀燕與吳振嘉共同舉行「鄉親來燕會」，湧進逾300位鄉親到場力挺。（盧秀燕競選總部提供）

江啟臣呼籲鄉親從市長到議員一定要「整組」都是對的人，才能做好對的事。現場民眾高喊「凍蒜、凍蒜」聲響如雷貫耳！（盧秀燕競選總部提供）

東聖宮特準備包子及粽子送給市長盧秀燕及議員參選人吳振嘉，祝市長及吳振嘉都「包中」高票當選。（盧秀燕競選總部提供）

年底九合一大選進入倒數！國民黨台中市長盧秀燕參選連任馬不停蹄，4日晚間到文風鼎盛的東勢區，與市議員參選人吳振嘉共同舉行「鄉親來燕會」，湧進逾300位鄉親到場力挺。盧秀燕指出，這幾年市府在山城投入很多建設，未來山城還要持續再建設；山城都要靠吳振嘉進入議會攜手邁進，懇請鄉親支持。讓秀燕與「阿嘉」繼續為山城打拚、為民眾爭取建設。

「再忙也要親自來跟鄉親面對面請託！」盧秀燕4日下班後趕抵東勢現場，上台前先參拜東聖宮天上聖母祈求風調雨順，隨後在逾300位鄉親前，高舉吳振嘉的手，全場高喊「凍蒜」。

盧秀燕指出，吳振嘉不只是現任東勢福隆里長，也是做12年的資深里長，深耕山城多年，對東勢、和平、新社、石岡都很熟悉，亦非常擅長傾聽民意，一定能針對鄉親的需求讓山城民眾過得更好。

盧秀燕說，今天是九九重陽節，很多長輩肯定她上任第一年就兌現承諾「恢復老人健保補助」，讓她感覺推動照顧長輩的政策都是對的！過去四年山城發展大家有目共睹，斥資130億的東豐快速道路是「山城生命的救援線」；東豐快興建有急迫性，她向山城鄉親承諾一定要復工，給山城人一條安全回家的路。

盧秀燕強調，山城除交通建設，觀光經濟、幼托福利也都有大幅進步！新社花毯節、石岡熱氣球嘉年華都讓山城真正被看見。過去四年東勢公托從無到有，石岡多了親子館，還投入近億元打造「台中客家樂活園區」以東勢高工舊校舍改建，讓山城地區有個適合運動、休閒和學習的場所；疫情期間設快篩站，守護山城鄉親的健康。

立委江啟臣指出，「山城有阿嘉、服務到你家」，吳振嘉不只當十幾年的里長，曾經擔任四位山城區立委的助理，阿嘉做事實實在在不馬虎，選對人山城就是彩色的，延宕六年的東豐快一定要加速做；呼籲鄉親從市長到議員一定要「整組」都是對的人，才能做好對的事。現場民眾高喊「凍蒜、凍蒜」聲響如雷貫耳！