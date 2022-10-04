安家國際榮獲「產品規劃精湛獎」 蓋年輕人可以住的房子

安家國際榮獲「2022中時房產金牌獎」的建設類「產品規劃精湛獎」。(圖/截取自youtube)

「2022中時房產金牌獎」評選45名優質房地產相關業者，安家國際在建築領域獲得肯定，榮獲建設類「產品規劃精湛獎」。安家國際總經理郭荃倫感謝中時頒獎予以肯定，表示擁有專業建築規劃團隊，並十分看重結構安全，為年輕人打造可以居住的好宅。

「2022中時房產金牌獎」於凱達飯店邀請產官學界與媒體同業共襄盛舉，並且綜合學者、專家、民眾與網路投票及專業媒體圈，以公平、公正、客觀、專業地評選出45名優質房地產相關業者。其中，安家國際獲得建設類「產品規劃精湛獎，讓業界耕耘30多年的努力被予以肯定。

郭荃倫表示，這次能夠獲得「2022中時房產金牌獎」的建設類「產品規劃精湛獎」，是因為安家有既完善又專業的建築團隊，專注打造年輕人可以居住的房子，精心規劃坪數、格局，將空間發揮極大化，興建的樓高都比其他建設業來得高；以及邀請國內外知名建築師構築建築外觀，且創立至今30幾年來，對結構品質及安全性要求嚴謹，期盼讓每一位入住的住戶皆能感到非常舒適，這就是品牌最大價值。

安家國際總經理郭荃倫表示，擁有完善又專業的建築團隊，專注打造年輕人可以居住的房子。(圖/截取自youtube)

除了獲獎深受肯定外，對於消費者長久的努力才是經營之道。台灣房地產歷經數十年淬鍊，各品牌打造深厚實力，並用豐富的人文底蘊，重塑消費者對住宅的價值認知，本次安家國際在建築領域脫穎而出，獲得「產品規劃精湛獎」的優秀表現有目共睹，也為業界樹立良好典範。