俄烏戰爭超過半年，俄羅斯裝甲部隊持續遭受重大損失，只能從庫存坦克中尋求補充。另一方面，俄羅斯也已經顧不得商業信譽，把原本出口給國際客戶的T-90S坦克，挪用給俄羅斯自己的部隊，這批坦克雖然新，性能也可能比俄軍自用的版本更好，但後續也必然面臨國際客戶的訴訟與求償，這些後果也必須承擔。

防衛部落格(Defense Blog)報導，在推特上流傳的幾張照片和影片，顯示了一批畫上V標記的俄羅斯T-90坦克，乍看之下像是俄羅斯裝甲部隊的生力軍，而然仔細看其設備，它是T-90S，一種專為國際客戶製造的強化版坦克，先前包括阿爾及利亞、土庫曼和越南都向俄羅斯訂購了T-90S。

I’m looking… they’re all around. My organization isn’t the best so work with me. T-90s being prepared. pic.twitter.com/A3dmZhl0J9 — ayden (@squatsons) October 2, 2022

俄羅斯國家武器出口公司Rosoboronexport表示， T-90S比俄羅斯陸軍自己的T-90還要高檔，具有更高的火力、機動性和保護力。所以它們或許可以彌補俄軍在戰場上的坦克損失，但這也是變相的挪用其他國家的資產。

俄烏血戰的前100天，俄羅斯平均每天損失7輛左右的坦克，而實際數字可能要高得多。根據軍事分析網站Oryx的計算，自2月24日開戰以來，有圖片輔證的俄羅斯坦克遭擊毀數量，就至少在1200輛左右，這相當於俄羅斯坦克總數的40% ，而且多為較先進的現役坦克，比如T-72、T-80、T-90。

如此巨量的損失，逼迫俄軍必須動用庫存的舊式坦克，車況與當然性能當然就無法保證了。據烏克蘭的前線戰報與照片，他們已經在戰場上看到了一些T-62 坦克，絕對堪稱爺爺級的古董貨。