民進黨宜蘭縣議員陳俊宇今（4日）在宜蘭縣議會定期會總質詢時，批宜蘭縣長林姿妙只會吹捧自己是償債高手，稱自己很會持家，陳請縣府局處長要給縣長正確的訊息，社會福利審計室指出社會福利做太多，導致排擠到建設預算；縣府回應，在兼顧地方建設推動下，逐年清償債務，秉持債不留子孫的理念持續減債中。

宜蘭縣議會第19屆第8次定期大會於9月27日至10月26日展開，今為縣府財政稅務局及主計處業務報告；陳俊宇於上午質詢財稅局長盧天龍與主計處長林秋燕時，希望局處長能給縣長「正確的訊息」，而不是讓林姿妙吹捧自己是償債高手、稱自己很會持家的意思。

陳俊宇強調，縣政是延續性的，從古至今為了推動縣政而舉債，儼然是依據中央法規在做償還的動作，並不是林姿妙自創出來要償還、也不是聲稱她多會持家，將縣府多餘的錢來還債，全是中央的規定，不得不還。

陳俊宇指出，財政為縣政府最大的經濟掌控權，希望不論是統籌分配款、相關補助款，都能做有效的分配、運用，指償債是每個縣市都在做；而審計室明顯指出社會福利做太多而排擠到建設預算，近4年縣內相關基礎建設都停滯，希望縣府能將社福與基礎建設並駕齊驅，整個宜蘭縣才會持續的進步跟發展。

縣府說明，有關以前年度累積債務，縣府一直本於財政負責精神，在兼顧地方建設推動下，逐年清償債務，均依行政院核定償債計畫辦理減債，自2021年起至今年8月底止，長、短期債務各償還34.77億元及20.93億元，共計55.7億元；縣民每人平均債務已從最高的5.36萬元，降為4.26萬元。

縣府指出，縣長上任後很重視財政體質的改善，將縣府的償債計畫列入中長程施政計畫，以縣庫餘裕資金額外多償還短期債務，長短期債務比率均符合規定，較原訂2028年目標提前5年達成。縣府強調，財政健全是永不停歇的工程，未來將致力推動開源節流措施，秉持債不留子孫的理念持續減債。