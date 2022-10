即將出版的新書《朝臣:王冠背後隱藏的強權》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)揭露,威廉、哈利兄弟倆之間心結從未解除,先前威廉曾邀請弟弟加入「秘密峰會」以修補裂痕,不過哈利怕媒體會發現所以拒絕了。

王室記者瓦倫丁洛(Valentine Low)在書中摘錄,脫英夫妻接受電視採訪時語出驚人,並揭示背後的真相。綜合《紐約郵報》(New York Post)、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導,2019年,薩塞克斯公爵夫婦展開南非之旅,期間接受主持人布拉德比(Tom Bradby)的採訪,梅根感性談到自己深陷新婚各種角色的錯亂與掙扎,不知道如何在鎂光燈下生活,身心一度出現狀況,還強調「每一件事都很真實,沒有多少人問我是否過得好」。此外,哈利也補充與哥哥的感情漸行漸遠,稱「我們正走在不同道路上,作為兄弟,但你知道時好時壞…」

對話曝光,讓遠在巴基斯坦訪談的哥嫂相當氣憤,威廉甚至用WhatsApp打給弟弟要求見面討論此事,哈利第一時間同意了,不過得到的回應是要等秘書安排時間。後來他開始猶豫起來,因為代表有第3人知道祕密會議,擔心威廉團隊可能會將對話洩密給記者,寧願不見面,也不冒著被大肆做文章的風險,最後直接告訴威廉「你別來了」。

當時哈梅在採訪中拋下的震撼彈直接輾壓哥嫂在巴基斯坦的訪問行程,瓦倫丁洛表示,威爾斯夫婦認為這是故意把他們從頭條中消失,從而加劇兄弟間的嫌隙。