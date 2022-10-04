母遭酒醉名醫攔車飆罵，女童星「眼眶泛淚」安慰她：別怕。

本月1日晚間，知名家醫科診所院長林青穀，在台北市基隆路二段傳出酒後鬧事，因不滿被按喇叭，當街對著蔡姓女車主大聲咆哮，但車上還有女兒，便立即撥電話報警求援。據了解，蔡女為曾拍攝多支廣告的女童星母親，蔡女透露，當時女兒也在車上，女兒當下雖眼眶泛淚，卻展現出相當鎮定的模樣，還安慰她「不要害怕」。

據《ETtoday新聞雲》報導，蔡女回想事發當下仍心有餘悸，不過同車的女兒卻相當勇敢與鎮定，她表示和女兒下車後，雖然看見女兒的眼淚在眼眶中打轉，但還是堅強的安慰她「不要害怕」。

據了解，女童曾拍過多部廣告，也曾和男星王陽明合拍寢具廣告，另外也拍過衛生紙廣告，如今遇到這起行車糾紛，女童堅強、鎮定的反應令人心疼。

警方指出，林男酒後騎腳踏車行經基隆路二段，因為不滿被後車按喇叭，竟以肉身擋車，並且當街大聲咆哮，要求下車理論，但車主因為考量車上還有1名幼童，而直接報警處理。

警方獲報到現場後，當場將林男依強制罪現行犯逮捕，並對林男實施酒測，其酒測值為0.57mg/l，後續將依法告發林男酒後騎乘腳踏車，並移送偵查隊偵辦。

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