大陸湖北《楚天都市報》報導，今天是重陽節，武漢市公安局表示，今年重拳打擊養老詐騙案件，截至9月底，相繼以「百日行動」和「雷火2022」行動，全市共打掉養老詐騙集團180個，破案1073起，刑拘1886人，為老年人追贓挽損過億元（人民幣，下同）。其中，一舉打掉陳姓嫌犯為首的9人買房詐騙集團，查出涉案至少3起，金額超過500多萬元。

今年8月，武漢市公安局洪山區分局梨園派出所員警在社區走訪時，管區內張老爹說遇到怪事，今年4月，他把自己房子委託給某仲介出售，沒多久便與買家以181萬元價格成交。起初一切順利，雙方簽了契約，張老爹拿到30萬元首付款。但是遲遲沒有收到尾款。根據交易流程，買房人通過銀行貸款審查後，買賣雙方到房管部門辦理過戶，買房人將房產證抵押給銀行，銀行發放貸款，買房人付清尾款。

張老爹告訴警方，買房人一直聲稱銀行貸款還沒有批下來。他拿著買房人提供的貸款審批記錄，到銀行查詢：「已經快4個月了，貸款怎麼還沒有發放？」銀行工作人員告訴張老爹，該行根本沒有受理這筆房貸。

根據張老爹提供的線索，警方開展調查，發現這竟然是一起精心設計的騙局。以陳某為首的詐騙集團，透過仲介盯上了張老爹，再雇人裝扮成買家，與張老爹談成交易，並支付了30萬元首付款。之後，詐騙集團成員與仲介公司、擔保公司人員一起，約張老爹來到銀行。該集團利用老年人不太了解申請貸款流程的弱點，讓張老爹在大廳休息處等候，假裝向銀行提交貸款審批文件，實際上並沒有真正申請貸款。集團成員給了張老爹一份事先偽造的銀行貸款批復文件，張老爹以為銀行已經通過審批，於是配合辦理了房產過戶。陳嫌將房產證另行抵押，獲得贓款108萬元。

陳某為首的9人詐騙集團成員先後落網，交代在武漢作案3起。警方初步查明涉案金額500多萬元，目前仍在追繳贓款。

據指出，今年以來，武漢警方將打擊養老詐騙作為重點行動，針對養老服務、投資養老、銷售養老產品等6類涉及老年人的事項，全面梳理近5年來110報警等管道訊息，重新研判，從中確定涉嫌養老詐騙的線索，開展「情指勤輿」一體化打擊。