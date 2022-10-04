民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在適逢九九重陽節提出「長者四季春」共4點政策，他說，將在桃園現在的基礎上，加上對桃園長者更完善的照顧，盼讓長者年年月月都像春天一樣感受到溫暖。

鄭運鵬表示，現在桃園長輩們許多習以為常的照顧，其實都是市長鄭文燦上任後才推動的，像是65歲以上健保和農保政府協助負擔、敬老卡每月提供社福點數800點，讓長輩可以搭愛心計程車或去國民運動中心運動等。桃園的敬老政策，為的是讓大家都能有健康的身體，來享受這幾年來桃園的好發展，未來也將延續鄭文燦的好政策，為此再加碼提出「長者四季春」。

鄭運鵬說明，第1春為「據點要舒適」，在桃園337處的C級關懷據點優先裝置免治馬桶，並提升無障礙空間，將長照據點打造的更加完善。第2春是「健康樂活村」，桃園有許多在地企業發展智慧健康器材，例如穿戴裝置、輔具、病床等，未來將以公私協力打造智慧健康製造產業聚落。

鄭運鵬說，第3春為「看診少排隊」，將籌設市立智慧型高齡醫院，讓長輩不用跑到外地看診，也讓目前高齡整合性門診更普及化，以後長輩去醫院只要掛號1次，就能1次看到底。第4春是「長輩挺庇護」，敬老卡點數800點可至庇護工場消費，市內目前有15家庇護工場，項目包括烘焙、洗衣、餐飲等等，品質優良且多元，鼓勵長者多在庇護工場消費，讓鄭運鵬請長輩喝咖啡、買麵包，也照顧更多的人。