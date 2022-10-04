吳岳擎（左）、黃薇渟在新戲《仙女姐姐來我家》飾演戀人。（衛視中文台提供）

黃薇渟在衛視中文台、中視新戲《仙女姐姐來我家》飾演戀愛發電機，與吳岳擎、禾浩辰等人大談浪漫愛情，她近日在衛視中文台的《一袋女王》語出驚人表示「我心裡有個男子氣概的魂」，時刻都想化身成《古墓奇兵》裡的蘿拉。

身高168公分的黃薇渟為了成為蘿拉，特別報名射擊課程，學習長、短槍的使用操作外，還在限時內手握裝載BB彈的長槍進行臥姿、坐姿射擊以及綜合射擊，雖然她在驗收過程中一度因為換彈匣中被夾到手，但依然不減帥度，黃薇渟坦言很喜歡帥氣的自己，並笑言如果之後有槍戰戲就不怕動作錯誤。

黃薇渟還對拍攝充滿興趣，她喜歡在社群分享上山下海、四處尋找秘境的照片，為求完美的她每次都會帶一堆器材跟衣服，花5、6個小時拍照，希望拍出絕美照片，偏愛秘境的她也坦言曾在颱風天搶拍，十分驚險。

此外，對動作戲很有興趣的吳岳擎，表示在拍完《鬥魚》電影版後，特別報名武術訓練班，在經過訓練後曾挑戰拍攝一鏡到底的動作影片，他說影片很不好拍，除了熟記與教練的動作套招外，速度還要夠快，免得一不小心被會被教練打到。

短短24秒的武打影片毫無冷場，幾乎0.5秒就是一拳，吳岳擎拳拳到肉、在護具上發出的巨大聲響，讓看完影片的曾國城不禁豎起大拇指，宇珊則是心花怒放的說：「好想被他打喔」。