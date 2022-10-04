藝人王子（邱勝翊）外表帥氣，出道14年留下許多作品，先前傳出王子的父親欠下鉅額債務，王子和弟弟毛弟因此幫還上千萬新台幣，兄弟兩人因此沒有置產，目前跟好友昆凌租屋，位於內湖的豪宅日前卻被鄰居投訴深夜發出巨響，身為屋主的昆凌在事件發酵之後首度發文。

根據《鏡週刊》報導，王子鄰居A先生投訴時常聽到巨大聲響，還有持續不斷的玩鬧喧嘩，有一次甚至到凌晨3點，讓鄰居A先生忍無可忍請保全陪同按門鈴，不過出來的卻是邱母；之後請居委會協調，邱母表示會回家轉告兒子，多次協調無果讓管委會正式發文給屋主昆凌，希望房東能約束房客。

而王子透過經紀公司喜鵲娛樂回應，和家人幾個月前接到鄰居反映後，一直都以誠意態度跟對方溝通解決，也已減少家中聚會、注意時間以及音量，之後會更謹慎，謝謝提醒。

身為屋主，昆凌意外被捲入這場風波，昆凌發布黑白照，並寫下心情：「Paris is always a good idea（巴黎永遠是個好主意）」，照片中她與巴黎鐵塔同框，手上還拿著酒杯，似乎在與人交談，心情似乎不受惡鄰事件影響。

王子與昆凌當年因為在《模范棒棒堂》出道時與《我愛黑澀會》結識，至今結識10多年，昆凌原先買下豪宅是要給母親居住，後來將全新的豪宅租給好友，周杰倫與林志穎露營時，也力邀王子同行，可見兩人好交情。