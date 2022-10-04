女星「小豬」黃沐妍外型甜美、身材勻稱，近期參加節目《全明星運動會》第三季人氣再攀升，IG擁有31.1萬粉絲。近日，她接受健檢時，自爆28歲時被驗出卵巢早衰，未來若想懷孕不容易；至於成因，黃沐妍透露是遺傳，「媽媽年輕做了7次試管，真的太辛苦了。」

黃沐妍3日在社群平台表示，28歲去做了AMH值檢測，驚覺自己竟是卵巢早衰患者，受孕的機會比一般婦女還低，讓她感到挫折，大呼：「非常意外，我是一個這麼喜歡運動的人，怎麼會有這樣的問題？」為了以防萬一，黃沐妍當年立刻凍卵3顆，替未來做好準備。

一名網友看完後，留言表示：「但真的不是很愛運動或有運動習慣就不會有這些問題的，有些人就是天生體質問題，健康最重要」，黃沐妍回應：「其實真的是天生的，只是我家三個小孩完全沒想到，原來媽媽年輕做了7次試管，真的太辛苦了。」而28歲女演員睦媄也留言認：「歐～我也是卵巢早衰」，黃沐妍驚訝地問：「天內！你也是遺傳嗎？凍卵了沒？」

黃沐妍後來都很注意身體健康，每兩年必做一次全身健康檢查；今年32歲的她，近日再赴健檢中心檢驗，過程一切都很滿意，但仍有扼腕之處，原來她為了照腸鏡，足足吃了三天的低渣飲食和灌腸，醫師卻表示：「妳太瘦了，而且還有在健身，所以腸道角度比常人刁鑽。」

因此，黃沐妍的腸道只能被照到前端1/3，所幸都沒有長瘜肉，讓她鬆一口氣；最後，黃沐妍叮嚀大家：「照腸鏡前請三思，說不定可以前幾天吃胖一點、或是不要健身一週，說不定可以完成檢測。」並提倡定期做健檢的重要性。