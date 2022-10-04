918台東池上強震重創花蓮南區鄉鎮。（本報資料照片）

918台東強震重創花蓮南區鄉鎮，中央部會雖陸續前往災區勘災，過程卻疑缺乏與地方政府溝通及聯繫，重建之路滿布荊棘。立法委員傅崐萁今於立法院質詢時，要求行政院長蘇貞昌及其團隊往後下鄉須充分和地方溝通，同時也請中央盡快挹注經費，讓地方能儘速啟動重建工作。

立委傅崐萁今在立法院112年度總預算質詢蘇貞昌表示，918台東池上強震重創花蓮，中央政府救災及應變卻鬆散，雖然隔天蘇院長及相關部會首長即赴災區勘災，但前晚視訊會議卻讓花東2縣縣長空等2小時，缺乏和地方溝通。

傅崐萁接著說，行政院團隊震災隔天的勘災行程也未和地方協調，行程一改再改，導致了解地方災情的立委、縣長與蘇院長及部會首長行程捉迷藏，無法第一時間交換意見及反應災求需求，顯見行政院團隊的鬆散，傅更點名教育部長潘文忠及國教署長彭富源到花蓮學校的勘災行程，簡直讓他與花蓮縣長徐榛蔚追著跑。

傅崐萁認為，中央震災後缺乏和地方政府溝通及聯繫，不清楚地方實際災情與需求，以致中央與地方無法同心協力，而延誤重大災害的救災及重建，因此要求蘇貞昌及其團隊往後下鄉須充分和地方政府溝通。

另，傅崐萁也提到，重大天然災害造成地方基礎建設與公共建設的損害，中央由災害復建經費支援，但918震災造成花蓮555戶民宅受損，其中不堪居住的紅單有46戶、黃單則是51戶，受災民眾失去居住的家園，急待各界援助，因此函文內政部及衛福部，詢問各級政府是否依「公益勸募條例」公開勸募尋求各界援助。

傅說，內政部雖答覆符合「重大災害」提報918池上地震災害畫定災區，但「公益勸募條例」主管機關衛福部卻將問題推給內政部，導致莫衷一是，為避免日後重大災害災區民眾無法獲得各界援助，強烈要求蘇貞昌及衛福部薛瑞元部長負起責任，在周五前給予明確答覆。

傅最後也針對918強震造成花蓮3座斷裂橋樑、51所學校受損及各項公共建設的災修重建經費，要求蘇貞昌承諾中央災修經費迅速挹注處理，協助地方儘速啟動重建工作。

蘇貞昌表示，視訊會議空等確實失禮，已有當面向徐榛蔚致歉，並再次同意迅速給予公共建設重建經費支持。