中共20大召開前，大陸各地加緊嚴控疫情，部分地區甚至祭出高額獎勵，鼓勵民眾舉報密接高風險人員、有發熱症狀或確定感染的人。由於檢舉確診者獎勵金額高達5萬元人民幣(合台幣22萬元），網民們評論稱之為「發家致富的財路」、也有評論此種做法太離譜「什麼牛鬼蛇神都能當領導嗎？」

據香港《經濟日報》引述河南沈丘縣公告的疫情舉發獎懲機制稱，為充分發揮發熱門診、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、公共場所等「哨點」監測預警作用，把握疫情防控主動權。決定在全縣實施「哨點」預警獎懲機制。在哨點掃碼發現黃碼人員，或查驗行程碼發現有中高風險地區旅居史人員，及時上報並落實管控措施的，一人次獎勵200元（人民幣，下同），發現並上報紅碼人員，一人次獎勵500元。

各「哨點」發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實管控措施的，一人次則獎勵5000元。發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施，後經核酸檢測確診為陽性的，獎勵更高達5萬元。

通告說，為鼓勵廣大群眾對「哨點」掃碼、驗碼工作進行監督，凡發現不掃碼、驗碼，隨意進入上述場所的，舉報並查實，每起獎勵第一舉報人100元。

對於上述的新規定，大陸網友在微博上留言大多表示質疑，許多網民直接稱這種做法「離譜」、「愈來愈離譜了，什麼牛鬼蛇神都能當領導嗎？」、「又一個發家致富的財路」、「舉報貪官，發多少錢？」

更多看到的是藉此賺錢的機會，網友說，「好傢伙，這麼搞馬上全村都是陽性的，當有了足夠大的利益的時候會有很多妖魔鬼怪的」，「搞一個紅馬群，大家互相舉報，不知道能拿多少錢」、「之前公交發不起工資的也是這個地方」、「這是不是和抓老鼠給獎勵一樣，抓到一隻獎勵5塊，老鼠永遠抓不完了」。