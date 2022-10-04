由吸血鬼王子與國王聯手召喚一場「痛漫萬聖大遊行」。（劍湖山提供）

迎接「雲林國際偶戲節」以及「劍湖山痛漫祭」，劍湖山推出「痛漫萬聖YA」主題活動，國慶連假限定，全台最強布袋戲「霹靂」與「金光」到劍湖山會見各路英雄，coser裝扮入園99元，身分證ID有「1」或「0」，全日暢玩299元。

劍湖山世界經理張華紋表示，一年一度動漫coser大集合的盛會即將到來，特別推出Coser裝扮限定優惠，於10／8至10／10以及10／29至10／30等5天，coser、萬聖裝扮入園只要99元！另外還有國慶連假專屬優惠-對中身分證字號有「1」或「0」，或者是10月壽星等對象，門票均享33折，只要299元(原價899元)。

國慶連假限定「布袋戲戶外劇場」，特別邀請全台最強大咖「霹靂布袋戲」與「金光布袋戲」，在10／8至10／10三天，「霹靂俠影、金光閃閃」英雄舞林大會於每天下午2：00在維京舞台演出，10／8將由「霹靂布袋戲」精心規劃布袋戲曲與踩街遊行活動；10／9至10／10由「金光布袋戲」黃俊雄大師首席弟子王奕，也是18屆金掌獎最佳口白，將演出黃俊雄大師經典橋段，揉合金光多媒體電視本尊史豔文與藏鏡人的恩怨情仇，劉三、兩齒、怪老子的說學逗唱，而金光多媒體Cosplay 與Q萌史豔文首度現身劍湖山，與民眾一起歡樂踩街。

國定連假期間，每天下午三點還有一場「痛漫萬聖大遊行」，將由吸血鬼王子與國王聯手排列詭異陣型，邀請coser與遊客一起來遊行踩街，更多關於劍湖山世界「痛漫萬聖YA」活動內容，可洽官網。