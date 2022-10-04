台中市北區立人國小教師羅久芳，榮獲「鐸聲伴學獎」肯定。（台中市教育局提供）

「給認真的人掌聲、就是為社會點燈！」全國學生學習扶助績優人員評選出爐，教育部4日舉辦學習扶助績優教學團隊、績優教師及績優學生線上頒獎典禮，台中市北區立人國小教師羅久芳榮獲鐸聲伴學獎佳績，國小績優學生評比更有3名學生參與評比，榮獲績優學生殊榮。

教育局長楊振昇說，北區立人國小教師羅久芳，長期陪伴著數學成就低落的孩子，體認到他們共有的特質是信心低落，光靠「反覆練習、再學一次」都不容易達到補救效果，唯有對學習充滿期待，才有提升成效的契機。

羅久芳指出，對低成就的學生來說，教學內容愈貼近生活、簡單及趣味化，學習效果愈能提升，讓孩子們邊玩邊吃、邊學習，不僅學會數學概念與重點，更能激發學習動力；透過「好吃好玩」的數學教學活動，她看見學習扶助孩子臉上展現親近數學的歡愉表情，也慢慢嘗到成就的滋味，很榮幸獲得「鐸聲伴學獎」肯定。

楊振昇強調，台中市國小共有3名學生獲得績優，分別就讀於大安區大安國小、大里區塗城國小、南屯區南屯國小，孩子們加入學習扶助班後，慢慢加強落後課業，學習態度認真努力，在參與學習扶助課程中重拾學習信心，除課堂中更積極參與回答題目，也會與同學討論課業問題，深受師長肯定。