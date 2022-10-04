今（4）日是重陽節，為了喚醒現代人對傳統及重陽敬老文化的重視，高雄市長陳其邁今日在臉書自爆自己「從唱了紅豆掉漆，就有PTSD創傷後壓力症，對唱歌有點怕」，但因為重陽敬老，所以今日唱出一首「快樂的出航」，祝福重陽節快樂。

陳其邁在臉書上PO出一篇「撩下去！唱歌有進步了？」的文章表示，「自從唱了紅豆掉漆，我就有PTSD創傷後壓力症，對唱歌有點怕。為了今天要唱給長輩們聽，昨晚在家偷練了很久！和蔡小虎，唱著春夏秋冬，要把大家的春夏秋冬照顧好，也提醒長輩們疫苗打好打滿，平安健康」。

陳其邁也指出，在上任的兩年內，市府團隊努力做出「設置96個日照中心、新增110處社區關懷據點，目前有484個社區關懷據點，今年底目標達到520處，也在校園內布建日照中心，實踐老幼共融」、「全國原住民族地區唯一一家公立日照中心，在高雄茂林」、「並結合運動中心、社區據點等場域，設置10處銀髮健身俱樂部，數量為全國第二」。

陳其邁強調，「落實在地安老，是我們重要的政策，讓長輩在熟悉的地方、和熟悉的朋友，減輕照顧者的負擔，也促進長輩們健康」，陳其邁最後也調侃說「隨著安可聲，再唱一首快樂的出航，祝福重陽節快樂。看老朋友們的反應，我的歌聲應該也兩年拚四年，進步很多了？」