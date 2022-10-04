何勝豐（右起）帶橫地晃等人參觀南投縣議會議事運作程序。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

日本在台交流協會台北事務所副代表橫地晃等人，4日拜會南投縣政府及南投縣議會，縣長林明溱、議長何勝豐向他們推薦南投的茶葉及香蕉等農特產，並表示台灣將於13日解封，歡迎日本民眾揪團來南投旅遊，樂享好山好水，品嘗優質農產美食。

南投縣政總質詢休息時段，林明溱、何勝豐等人親自接待橫地晃等貴賓，就本縣與日本經濟、農業、觀光、文化等議題廣泛交換意見，也探討後疫情階段兩國民眾交流旅遊事宜。

林明溱說，南投縣與日本多個市鎮締結姐妹市，疫情爆發前交流密切，日本民眾也相當喜愛到南投旅遊，可以體驗原民、客閩等多元文化，埔里更是LONGSTAY首選，南投物產豐饒，集集、中寮的香蕉香Q甜美，縣內烏龍、高山茶、日月潭紅茶品項繁多，品質是全台之冠，都是來南投自由行最佳的伴手禮。

林明溱、許淑華及何勝豐也同聲表示，台灣13日將解封國門，從國外入境台灣的旅客將實行「0＋7」制度，歡迎日本民眾揪團來南投旅遊，享受南投的好山好水、體驗風土人文及品嘗美食。

橫地晃與林明溱交換紀念品。橫地晃坦言，這是他第2次造訪南投，每次都有不同感受，這次因公務行程緊湊，無法盡情遊歷南投風景，享受南投農產美食，有點可惜，也代表他要找機會專程到南投，感受南投之美。

日本在台交流會強調，日本民眾對日月潭紅茶接受度很高，建議南投縣政府可以多加推廣，對農友經濟、行銷南投有很大的幫助。