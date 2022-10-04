吳皓昇《市井豪門》開場戲就被炸。（民視提供）

吳皓昇《市井豪門》開場戲就被炸。（民視提供）

吳皓昇《市井豪門》開場戲就被炸，臉上黏炮屑。（民視提供）

吳皓昇在民視8點檔《黃金歲月》中飾演作惡多端的大魔王郭建興，罄竹難書的惡形惡狀讓觀眾恨得牙癢癢，4日晚上播出的大結局中，他跟許仁杰在船上的駁火槍戰，不慎射中船的油艙引起船隻大爆炸，他也終獲惡報；不料，吳皓昇在接檔的《市井豪門》飾演的富二代李有志，開場戲就是炸寒單出場，延續《黃金歲月》的船隻爆炸，吳皓昇苦笑喊：「人生真的轉運了！」接連兩部8點檔都被火炸，一定「愈炸愈發」。

《黃金歲月》殺青戲在海港拍攝，吳皓昇遭到前所未有的報應。拍攝當天和許仁杰、黃文星、Gino、張書偉等人從漁港邊打鬥到船上，過程緊張刺激卻也讓吳皓昇掛彩，他說因為重頭戲大家都聚精會神，相當投入，所以不小心摔倒手肘磨到漁港小石子，當場皮開肉綻鮮血直流。 吳皓昇表示，這次反派郭建興真的演得很過癮，自己設定郭建興的表演style特色，也被同劇演員相繼模仿，這年紀還能創造角色火花，很有成就感。

也參與新戲《市井豪門》演出的吳皓昇說，3個月前看到劇本有炸寒單橋段，他特別搜尋炸寒單片段觀摩，看到大家都是裸上半身，為了讓畫面好看他就開始進行瘦身減脂運動，每天的飲食控制熱量500卡以內，不料拍攝當天劇組決定讓他穿衣服上場。

這一場炮炸寒單爺得開場戲，劇組大隊人馬特地遠赴台東玄武堂寒單爺進行拍攝，吳皓昇第一次參與炸寒單儀式，行前受訪坦言很緊張，但劇組事前跟玄武堂專業的炮火手溝通討論，他也掌握技巧，一站上轎子，腎上腺數大爆發，加上現場吸引大批民眾與遊客圍觀，爭睹難得畫面。

現場鞭炮聲響徹雲霄，全場屏氣凝神一睹吳皓昇的寒單爺精采表演，也擔心他的安危，最後被炮火炸了3圈後，他說只有一個鞭炮黏在他臉上，還好沒有受傷，不然就怕後續無法連戲，他也感謝製作人蕭大陸想到這壯闊的開場戲，就像角色從罪惡多端的郭建興，炸完後轉成溫柔婉約的多情郎李有志。