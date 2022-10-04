嘉義市長黃敏惠陣營重申，市政推動絕非空口白話，民眾真實的感受也反應在各大民調結果。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋指《遠見雜誌》最新全台縣市競爭力調查，嘉義市在「經濟與就業」競爭力表現倒數第1名，直指這分調查揭穿了嘉義市長黃敏惠「五星首長」假象，黃敏惠陣營重申，市政推動絕非空口白話，民眾真實感受也反應在各大民調結果，包括同一分調查，黃敏惠獲五星縣市首長奬，這是外界給予嘉義市的肯定，以「國王的新衣」為喻，是輕視市民的智慧？

李俊俋表示，嘉市「經濟與就業」全台墊底，黃敏惠卻繼續以「嘉市營利事業銷售額年創新高」、「發放現金政策，已達振興經濟、刺激消費目的」等包著糖衣毒藥的言語欺瞞市民，就連2021年中央政府振興經濟奏效，全國營利事業銷售額絕多數區域均受惠提升，嘉義市年增率僅9.56％，低於全國平均16.25％，低到全國倒數、西部地區所有縣市最低，連鄰近未發消費券的嘉義縣年增率都達14.2％。

李俊俋說，嘉義市要有未來，絕對要根基於強化經濟競爭力，大幅提升市民就業機會，他提出數據、反應真實情況，提出「城市有未來、年輕人有工作、老人有照顧、生活有智慧」政見主軸，反觀黃敏惠仍指責講真話的人是「唱衰嘉義」，不願面對問題。

李俊俋指黃敏惠擔任市長13年，「經濟與就業」施政掉到最後1名，黃敏惠不該依靠發現金來救經濟，至今沒提出實際政策挽救嘉義市的經濟與就業，嘉義市不能再讓國王的新衣繼續下去。

黃敏惠競選團隊回應，嘉義市面臨的大環境非常艱難，缺乏中央奧援，大南方計畫直接被忽略，也沒有產業園區挹助，但市府團隊仍努力針對嘉義市以服務業為主的產業特性，推動許多刺激民生經濟及產業轉型的振興策略。

黃陣營重申，市政推動絕非空口白話，民眾真實的感受也反應在各大民調結果，2022年包括台灣世界新聞傳播協會「全國縣市施政滿意度調查」，嘉義市取得7金5銀的大滿貫、《今周刊》永續城市大調查，嘉義市獲「永續城市特優獎」及「最佳首長信任奬」，《遠見雜誌》施政滿意度調查，黃敏惠獲五星縣市首長奬。這是外界給予嘉義市的肯定。

黃敏惠陣營說，民調選取指標本各有異同，遠見公布的城市競爭力民調，去年與今年嘉市總體競爭力排名維持全國第7，「經濟與就業」細項指標統計受疫情影響，造成部分指標數據異常。

至於營利事業銷售額，黃敏惠陣營說重在自我超越，指嘉義市在2014年創下2258億元歷史新高後，2015年至2018年換民進黨執政，卻成為嘉義市衰落的4年，直到黃敏惠2019年執政後，營利事業銷售額連續3年創歴史新高，嘉義市個人平均可支配所得也連3年創歴史新高，2021年每人達37萬4787元。

黃陣營認為，營利事業銷售額依各縣市產業特性及當時經濟環境不同而有差異，立基點不同，縣市間相互比較易流於見樹不見林，說如真要比較，台中、台南、高雄三都的營利事業銷售額是嘉義市的10至21倍，但其個人平均可支配所得卻低於嘉義市，嘉義縣營利事業銷售額是嘉義市1.41倍，成長率是14.62％，但個人平均可支配所得卻是負成長，去年每人平均減少8627元。