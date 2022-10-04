情侶交往如果經濟落差太大，真的很難走到最後嗎？一名女網友發文抱怨，31歲的男友是月薪只有3萬元左右的打工族，她不斷苦勸男友學習技能，但對方完全不當一回事，甚至還說要去當作業員，讓女網友感到好焦慮，但沒想到貼文曝光後，有不少人認為，若是在知名企業擔任作業員，薪水未必會比公務員還要低。

一名29歲的女網友在Dcard上發文透露，自己是一名公務員，月薪約6、7萬，而31歲的男友則是打工族，月薪約3萬元，兩人交往近3年，最近男方媽媽不斷逼婚，但原PO對於男友的經濟狀況卻感到憂心，就連原PO的家人也不贊成這門婚事。

原PO表示，有勸過男友趁年輕時轉換跑道，無論是做水電或是木工，只要把證照考到手，有一技之長就不怕找不到工作，但男友卻回應，想要轉行當「作業員」，似乎沒有想要學習的念頭，讓原PO擔心，若兩人要繼續交往，未來恐怕會因為金錢問題起爭執，因此發文詢問，「男生碰到什麼契機才會想改變現狀？作業員有升遷加薪的可能嗎？」

貼文一出，許多網友紛紛留言給建議，「最常見的契機就是分手，若不想分手，看能不能讓他主內」、「作業員不見得不好，但要到大廠，比方說日月光、台積電，基本上都是無經驗可，公司會訓練，薪水久了也會越來越好」、「有些作業員加班下來也有4、5萬，不過很累，應該很難做得久」、「台積電作業員可以考慮一下，薪水跟女生差不多」、「作業員沒什麼不好，只是要看在哪間公司」。