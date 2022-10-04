TVBS進行的台北市長候選人最新民調，蔣萬安40％、黃珊珊23％、陳時中22％，前立委孫大千今(4日)在《洪淑芬辣晚報》節目指出，陳時中不針對被討厭的癥結點對症下藥，指鹿為馬自我吹噓是好學生無助於降低仇恨值；而陳目前拿到的22％支持度雖是民進黨基本盤，但在三腳督對戰中為了不讓蔣萬安當選，也可能決絕棄保離開陳時中，陳最嚴重的問題，仍在於年輕世代跟中間選民背離了民進黨。

孫大千表示，陳時中除了仇恨值高、身上有太重的包袱、民進黨出太多包之外，最嚴重的問題是他很難拿到年輕世代跟中間選民的選票，過去民進黨幾場大選的勝利，都是在這一塊，這群人2018造就韓國瑜大勝，2020倒向蔡英文，而這次2022看來則是背離了民進黨。

「陳時中手上的22％可以說是民進黨在台北市的基本盤，是民進黨的鐵桿選票沒有錯。」孫大千指出，但是關鍵問題是，這是一個三人對戰的局面，鐵桿選票雖然很挺民進黨，可是也同樣討厭國民黨，當他發現陳時中不能上的時候，這些選票要棄也棄得很決絕，他們沒有什麼忠誠度的。

孫大千強調，他們支持陳時中，不是因為陳時中，是因為他代表著民進黨；同樣的，他們離開陳時中，不是因為他們背棄了陳時中，而是因為他們不能讓蔣萬安當選。所以接下來的選戰，會在三強對戰中不斷地拉鋸，從T台民調可以看出，三個人都面對著各自不同的問題：蔣萬安能否拉大差距？黃珊珊能不能保住她淺藍、淺綠、年輕世代的選票，持續的把陳時中壓在第三。

「至於陳時中要突圍真的很難，他仇恨值的累積不是一朝一夕。」孫大千說，要化解，靠一兩個月是不可能的事情，太難了。討厭一個人必然有原因，你因為A的原因討厭他，他去做很多B的事情來轉移，轉移不掉的，因為你討厭的原因是在那個癥結點上，沒有對症下藥地解決陳時中的仇恨值，陳時中的人設靠文宣的轉換是不可能成功的。

孫大千指出，陳時中的仇恨值來自於哪裡？來自於防疫的兩光、擺爛跟失敗啊，來自於你做得這麼爛，還要自我感覺良好、自我吹噓、大言不慚。他如果深刻反省，跟大家道歉，說過去有很多苦處，也許可以降低仇恨值。可是陳時中現在卻志得意滿地說自己過去做得多好，又85分了、又90分了，你是好學生，大家是看你不順眼才挑你毛病，那你不是自己火上加油嗎？還用指鹿為馬的方式轉移焦點，這些論述是一點幫助都沒有的。