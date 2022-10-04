六福美饌設置「屏東好物專區」電商平台，除了上架獨家開發的石斑魚即食料理包外，也針對消費者需求，將「屏東好漁箱」超值組合上架。（屏東縣政府提供）

屏東縣農業處長鄭永裕（左三）與六福集團董事長莊豐如（右三）等貴賓一同啟動「屏東好漁箱」販售啟動儀式。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府與六福旅遊集團旗下國際五星級飯店台北六福萬怡酒店攜手合作，由台北六福萬怡酒店資深主廚朱昱瑋以屏東優質石斑魚，精心研發「即食便利」的酸菜口味及麻婆豆腐口味2款石斑魚即食料理包，落實從產地到餐桌永續概念，並首次將此料理包與漁產品組合而成「屏東好漁箱」，在今年10月10日當天正式推出，為了優惠民眾，推出當天只要來台北六福萬怡酒店旗下餐廳用餐消費滿2000元，即可以100元加購方式將原價每份299元石斑魚即食料理包帶回家享用（每人限購1份 限量300份）。

屏東縣政府為了將屏東最優質之石斑魚帶給中北部消費地的民眾，4日特別與六福旅遊集團旗下的台北六福萬怡酒店，聯合辦理「石來運轉」屏東水產品系列發表會，包括屏東縣政府農業處處長鄭永裕、六福旅遊集團董事長莊豐如、六福萬怡酒店總經理林靜如、行政院農委會漁業署養殖漁業組鄭淑文研究員、好食樂集團創辦人暨執行長陳榮昌、Just Kitchen採購經理王韋勝、中華民國對外貿易發展協會行銷專案處農產食品組組長楊玉雲都出席與會。

屏東縣政府近年來積極地協助石斑魚養殖業者開發加工品及電商通路市場，協助業者致力數位轉型，增加網路購物銷售的多元管道，建構更為便捷多元的採購平台。因此，今年特別結合六福美饌電商平台，設置屏東好物（水產）專區的電商平台。除了上架獨家開發的石斑魚即食料理包外，也針對消費者需求，將「屏東好漁箱」超值組合上架，滿滿整箱屏東漁、農、畜產品讓消費者在家也能享用山珍海味，未來更會依據不同時節推出不同組合的屏東漁、農、畜產品，透過縣府把關讓消費者買得放心，吃得健康。

屏東縣政府農業處處長鄭永裕表示，期望透過與六福旅遊集團合作，將屏東優質水產品及屏東特色農、畜產品推薦給更多中北部消費地民眾，讓民眾不用遠赴屏東在地，即可透過六福美饌電商平台一次購足，今年屏東縣政府打破石斑魚只能是宴席或是重要節日才能食用的刻板印象，攜手六福萬怡開發即食石斑魚料理包，民眾不需動手處理生鮮魚產品，打開包裝直接下鍋烹調、或用微波、或用電鍋蒸煮，就能品嚐屏東美味的石斑魚，讓屏東優質的石斑魚重回餐桌，盼望未來屏東水產品能有更多元的發展。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，集團長年堅持環境永續，以永續食癒出發，選用在地美食，本次選用屏東優質履歷石斑魚，由五星主廚開發出在餐廳內享用及個人即時料理包，就是希望讓石斑魚不僅止於宴會料理，並透過六福的平台銷售深入家庭，從產地到餐桌，透過六福團隊從採購、產品開發、產品銷售推廣每個環節層層把關，讓消費者輕鬆品嚐健康又安心的美味料理，打造土地、生產者、消費者三贏的友善生態圈，六福旅遊集團與屏東縣政府攜手，要將最優質的水產推銷給消費者。

此次以屏東優質石斑魚，開發出麻婆豆腐石斑魚與酸菜水煮石斑魚2款美味即食料理包，讓石斑魚不再只是節慶時才吃的到的食材，而是家家戶戶都可享用的家庭餐桌料理。平價也能有好料將賦予石斑魚產品全新風貌，改變各位對於屏東石斑魚的嶄新認知。